В Новосибирске фигурантов дела о взрыве газа в доме оставили в СИЗО

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Судья рассмотрел жалобу защитников и принял решение не изменять меру пресечения Ирине Урбах и Евгению Кавуну. Они остаются под стражей на время расследования.
Напомним, трагедия произошла 9 февраля в пятиэтажном доме. Из-за утечки газа произошло частичное разрешение здание. Погибли 15 человек.
В ходе следствия поймали двух человек, которые за несколько дней до взрыва обходили квартиры и меняли газовое оборудование под видом сотрудников газовой компании.