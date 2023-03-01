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Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

В Новосибирске фигурантов дела о взрыве газа в доме оставили в СИЗО

1 марта 2023, 08:09
Фото: 1MI
Суд оставил под стражей лжегазовщиков в Новосибирске
Новосибирский облсуд оставил в СИЗО лжегазовщиков, которые могут быть причастны ко взрыву газа в доме на Линейной, 39. Ранее об их освобождении ходатайствовали адвокаты.

Судья рассмотрел жалобу защитников и принял решение не изменять меру пресечения Ирине Урбах и Евгению Кавуну. Они остаются под стражей на время расследования.

Напомним, трагедия произошла 9 февраля в пятиэтажном доме. Из-за утечки газа произошло частичное разрешение здание. Погибли 15 человек.

В ходе следствия поймали двух человек, которые за несколько дней до взрыва обходили квартиры и меняли газовое оборудование под видом сотрудников газовой компании.


В Новосибирске подозреваемые во взрыве газа на Линейной обжалуют арест
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#Суд#Взрыв дома на ул. Линейной#Взрыв#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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