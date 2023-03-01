В Новосибирске начали продавать 750 граммов молока в литровых бутылках

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
Как пишет издание BFM-Новосибирск, объем на бутылках больше не указывают, только вес. И только значения кг и граммов, а не литры.
Так новосибирцы начали замечать на прилавках магазинов литровые бутылки молока с меньшим весом – до 900 граммов. Стоимость при этом не снизилась, даже наоборот, на некоторые марки стала выше.
Как объяснила экономит Наталья Теренина, такая уловка – законна. Производители честно указывают количество продукта и не важно в каком виде. На такую схему их вынудила пойти ситуация в стране, ведь производство подорожало.
Напомним, ранее производители выразили опасения о том, что в Новосибирске может закончиться сыр и сметана из-за перебоев с поставками заквасок.