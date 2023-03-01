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Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:17

Updated Сегодня, 03:17

В Новосибирске начали продавать 750 граммов молока в литровых бутылках

1 марта 2023, 03:15
Фото: 1MI
В Новосибирске стали маскировать 750 г молока в литровых бутылках
Производители в Новосибирске стали маскировать 750 граммов молока в литровых бутылках. При этом цены не изменили.

Как пишет издание BFM-Новосибирск, объем на бутылках больше не указывают, только вес. И только значения кг и граммов, а не литры.

Так новосибирцы начали замечать на прилавках магазинов литровые бутылки молока с меньшим весом – до 900 граммов. Стоимость при этом не снизилась, даже наоборот, на некоторые марки стала выше.

Как объяснила экономит Наталья Теренина, такая уловка – законна. Производители честно указывают количество продукта и не важно в каком виде. На такую схему их вынудила пойти ситуация в стране, ведь производство подорожало.

Напомним, ранее производители выразили опасения о том, что в Новосибирске может закончиться сыр и сметана из-за перебоев с поставками заквасок.

 

#Алина Шефер#Производство#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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