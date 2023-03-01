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Posted Сегодня, 03:41

Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

В Новосибирске рабочего покусала собака на стройке на Забалуева

1 марта 2023, 03:41
Фото: 1MI
Бездомный пес укусил за ногу строителя в Новосибирске
Бездомный агрессивный пес укусил за ногу строителя в Новосибирске. Мужчина просит полицию вмешаться в инцидент и наказать виновных.

Рабочий подвергся нападению собаки на площадке строительства новых многоэтажек на улице Забалуева. Бродяжки появились там несколько дней назад, но начальство их проигнорировало.

«Злые собаки там бродят, а никому и дела до них нет. А ведь мы просили наше начальство, чтобы предприняли меры. Было понятно, что их подкармливает кто-то из местных жителей и они сами не исчезнут. В итоге, одна из этих шавок меня покусала», - рассказал о произошедшем пострадавший мужчина.

Мужчина сейчас находится на больничном и временно нетрудоспособен. Он уже заявил об инциденте в полицию.

Напомним, в Новосибирске часто жалуются на стаи бродячих собак, которые держат в страхе горожан. Даже глава СК РФ потребовал срочно отловить их.

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#Алина Шефер#Собака#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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