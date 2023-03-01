В Новосибирске рабочего покусала собака на стройке на Забалуева

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:45
Рабочий подвергся нападению собаки на площадке строительства новых многоэтажек на улице Забалуева. Бродяжки появились там несколько дней назад, но начальство их проигнорировало.
«Злые собаки там бродят, а никому и дела до них нет. А ведь мы просили наше начальство, чтобы предприняли меры. Было понятно, что их подкармливает кто-то из местных жителей и они сами не исчезнут. В итоге, одна из этих шавок меня покусала», - рассказал о произошедшем пострадавший мужчина.
Мужчина сейчас находится на больничном и временно нетрудоспособен. Он уже заявил об инциденте в полицию.
Напомним, в Новосибирске часто жалуются на стаи бродячих собак, которые держат в страхе горожан. Даже глава СК РФ потребовал срочно отловить их.