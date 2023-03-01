Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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В Новосибирске есть школы, которые работают не один десяток лет, куда детей приводят родители и даже бабушки, учившиеся в этих стенах. Проблемы таких школ не учитывались в рамках национальных проектов, подразумевающих только строительство новых школ.
«С 2022 года Новосибирск может проводить капитальный ремонт школ в рамках федеральной программы», — рассказал мэр Анатолий Локоть на выездном совещании. По этой программе начат капитальный ремонт школы №146 в Первомайском районе. Школа работает с 1955 года, за это время стены обветшали, местами осыпалась штукатурка, хотя здание школы по своему уникально. Ремонт поможет создать здесь современные и безопасные условия для учебы.
Поскольку капитальный ремонт невозможно сочетать с учебой детей, более 500 учеников переведены в школу №145, расположенную неподалеку. Школы находятся на расстоянии 900 метров друг от друга, по распоряжению мэра между ними построили пешеходную дорогу с освещением — от ул. Аксенова до ул. Звездной.
На капитальный ремонт школы №146 выделено 108 млн рублей, большая часть которых выделяется из федерального бюджета. Также в сумму входят средства областного и городского бюджетов.
На данный момент демонтированы полы, отключено электрооборудование, строители разобрали деревянное перекрытие между двумя этажами первого корпуса. Работы выполняет подрядчик ООО «Союз». В апреле подрядчик займется внутренней отделкой помещений, будут установлены новые пластиковые окна.
Мэр Анатолий Локоть обозначил задачу — полностью закончить ремонт к началу нового учебного года в 2023 году, чтобы дети пришли 1 сентября в обновленную школу. В 2023 году в программу по капитальному ремонту школ включена только школа №146, но уже на следующий 2024 год подана заявка на ремонт 21 образовательного учреждения в Новосибирске. На данный момент заявка находится на этапе рассмотрения на федеральном уровне.
Стал известен график проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в новосибирских школах в 2023 году.