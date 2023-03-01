Мэр Анатолий Локоть обозначил задачу — полностью закончить ремонт к началу нового учебного года в 2023 году, чтобы дети пришли 1 сентября в обновленную школу. В 2023 году в программу по капитальному ремонту школ включена только школа №146, но уже на следующий 2024 год подана заявка на ремонт 21 образовательного учреждения в Новосибирске. На данный момент заявка находится на этапе рассмотрения на федеральном уровне.