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Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

В Первомайском районе к 1 сентября завершат капитальный ремонт школы №146

1 марта 2023, 05:52
Фото: Пресс-служба Мэрии
Школа №146 начала работать в Новосибирске в 1955 году.

Капитальный ремонт школы №146 по федеральной программе будет завершен к 1 сентября

В 2023 году в рамках федеральной программы начат капитальный ремонт школы № 146. Эта школа Первомайского района начала работать в 1955 году. Мэр Анатолий Локоть поручил подготовить заявки на ремонт ещё 21-й школы Новосибирска. Документ будет рассмотрен в федеральном центре.

В Новосибирске есть школы, которые работают не один десяток лет, куда детей приводят родители и даже бабушки, учившиеся в этих стенах. Проблемы таких школ не учитывались в рамках национальных проектов, подразумевающих только строительство новых школ.

«С 2022 года Новосибирск может проводить капитальный ремонт школ в рамках федеральной программы», — рассказал мэр Анатолий Локоть на выездном совещании. По этой программе начат капитальный ремонт школы №146 в Первомайском районе. Школа работает с 1955 года, за это время стены обветшали, местами осыпалась штукатурка, хотя здание школы по своему уникально. Ремонт поможет создать здесь современные и безопасные условия для учебы.

Поскольку капитальный ремонт невозможно сочетать с учебой детей, более 500 учеников переведены в школу №145, расположенную неподалеку. Школы находятся на расстоянии 900 метров друг от друга, по распоряжению мэра между ними построили пешеходную дорогу с освещением — от ул. Аксенова до ул. Звездной.

На капитальный ремонт школы №146 выделено 108 млн рублей, большая часть которых выделяется из федерального бюджета. Также в сумму входят средства областного и городского бюджетов.

В школе №146 в рамках капитального ремонта демонтированы полы и электрооборудование.
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска.

На данный момент демонтированы полы, отключено электрооборудование, строители разобрали деревянное перекрытие между двумя этажами первого корпуса. Работы выполняет подрядчик ООО «Союз». В апреле подрядчик займется внутренней отделкой помещений, будут установлены новые пластиковые окна.

Мэр Анатолий Локоть обозначил задачу — полностью закончить ремонт к началу нового учебного года в 2023 году, чтобы дети пришли 1 сентября в обновленную школу. В 2023 году в программу по капитальному ремонту школ включена только школа №146, но уже на следующий 2024 год подана заявка на ремонт 21 образовательного учреждения в Новосибирске. На данный момент заявка находится на этапе рассмотрения на федеральном уровне.

График проведения ВПР-2023 в новосибирских школах
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Стал известен график проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в новосибирских школах в 2023 году.

#Ольга Храмушкина#Школа#Капитальный ремонт#Город#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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