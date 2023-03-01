Вместо аффинажного завода построят жилой квартал рядом с ГПНТБ в Новосибирске

Руководство АО «НАЗ» заявляет, что данное решение связано с переездом завода. После переезда на территории площадью 32 тыс. кв. м, рядом с ГПНТБ, может появиться новый жилой квартал. По мнению независимого новосибирского эксперта по недвижимости Сергея Николаева, строительство жилого квартала в центре Новосибирска экономически выгодно, а жилье будет привлекательным для покупки. Стоимость одного квадратного метра жилья по его оценке может колебаться от 120 до 170 тыс. руб.