Вместо аффинажного завода построят жилой квартал рядом с ГПНТБ в Новосибирске

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Published Сегодня, 09:44
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Аффинажный завод находится в самом сердце Новосибирска, через дорогу от предприятия - крупнейшая в России Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ), станция метро «Октябрьская», популярная у горожан площадь Пименова с самым большим фонтаном Новосибирска. Завод занимается не только производством золота, но и работает с сырьём, содержащим драгоценные металлы для космической и оборонной промышленности. Это знаковое для Новосибирска промышленное предприятие.
Руководство АО «НАЗ» заявляет, что данное решение связано с переездом завода. После переезда на территории площадью 32 тыс. кв. м, рядом с ГПНТБ, может появиться новый жилой квартал. По мнению независимого новосибирского эксперта по недвижимости Сергея Николаева, строительство жилого квартала в центре Новосибирска экономически выгодно, а жилье будет привлекательным для покупки. Стоимость одного квадратного метра жилья по его оценке может колебаться от 120 до 170 тыс. руб.
Руководство НАЗ в качестве причины релокации предприятия называет невозможность совершенствования производства в архитектурно значимом здании, в котором располагается завод. Причём в самом здании планируется разместить деловой центр, а на прилегающей к нему территории – жилую площадь. А соседство с центром города не позволяет заводу в полной мере развить дополнительные направления. При этом строительством завод собирается заниматься самостоятельно, не прибегая к помощи профильных фирм.
«Земля — это в среднем только 10% от цены продажи готового жилья. Если у НАЗа есть финансовая возможность строить не торопясь, то, конечно, выгоднее построить самим. Земля и недвижимость растут в цене быстрее инфляции», – отметил независимый эксперт по недвижимости Сергей Николаев в разговоре с Коммерсантом.
Аффинажный завод далеко не первопроходец в подобном девелоперском решении. В центре города уже застраивается территория бывшего Новосибирского жирового комбината, здесь сформирован новый жилой квартал общей площадью порядка 80 тысяч квадратных метров.
На слуху скандалы вокруг планов воздвигнуть дорогостоящие высотки на территории магазина «Универсама» в самом центре Новосибирска возле пл.Ленина. Здесь по оценкам экспертов, цена квадратного метра может доходить до 270-300 тыс. рублей. Общую стоимость высоток, предложенной предконцепции, риелторы оценили в 5-6 млрд рублей. В случае с «Универсамом» жители соседних домов выступают против строительства.
Планы застройки дорогостоящим жильем укладываются в типичные для сибирского мегаполиса тенденция на застройку центра города. Перепрофилирование территории такого значимого предприятия, как НАЗ может стать очередным шагом в сторону массового строительства элитных новостроек на участках промышленных и торговых предприятий.