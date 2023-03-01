Запреты неэффективны: врач Александр Розанов о борьбе с курением

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Для сохранения общественного здоровья требуется разумное регулирование, пишет bel.ru.
По результатам исследования ВЦИОМ, за последние пять лет доля курящих граждан в РФ практически не изменилась – сейчас курит 33% взрослых россиян. При этом всего здоровый образ жизни ведет в лучшем случае 20% населения, считает Александр Розанов. По словам врача, многие пациенты не отказываются от вредных привычек – таких как курение или переедание. В то же время отказ от курения может стать наиболее действенной мерой снижения смертности в нашей стране. Специалист заявил, что по числу отсроченных смертей отказ от курения даже более эффективен, чем контроль холестерина крови и артериального давления.
Тем не менее требования врачей-терапевтов, высказанные в форме ультиматума, как правило, не воспринимаются всерьез, поскольку пациенты-курильщики, составляющие, по данным ВЦИОМ, треть взрослого населения страны, привыкли к ним и относятся как к дежурным рекомендациям, убежден Александр Розанов. К этой категории пациентов нужен другой подход – вместо того, чтобы безуспешно пытаться исключить все факторы риска одновременно, нужно сначала снизить риск до возможного минимума, выбрав те ограничения, на которые готов сам пациент.
Самый большой вред наносит не сам никотин, а продукты горения и смолы, которые образуются при выкуривании сигареты. Множество исследований ученых подтверждают, что горение табака повышает уровень образования токсичных веществ.
Пациентам, не способным моментально бросить курить, можно порекомендовать сначала перейти на альтернативные бездымные способы потребления никотина, среди которых системы нагревания табака, исключающие процесс горения и тем самым снижающие поступление токсичных веществ в организм, отмечает медик.
Александр Розанов заявляет, что регулирование должно продолжить убеждать людей в необходимости отказа от курения, а также в том, что лучше не начинать. Курильщики должны иметь возможность перейти на менее вредные в сравнении с классическим курением альтернативы и быть соответствующим образом информированы о способах снижения вреда для здоровья. Не следует ограничиваться только запретительными мерами. В законодательстве должны быть учтены возможности минимизации вреда от курения для всего общества самым эффективным способом.