Запреты неэффективны: врач Александр Розанов о борьбе с курением

По результатам исследования ВЦИОМ, за последние пять лет доля курящих граждан в РФ практически не изменилась – сейчас курит 33% взрослых россиян. При этом всего здоровый образ жизни ведет в лучшем случае 20% населения, считает Александр Розанов. По словам врача, многие пациенты не отказываются от вредных привычек – таких как курение или переедание. В то же время отказ от курения может стать наиболее действенной мерой снижения смертности в нашей стране. Специалист заявил, что по числу отсроченных смертей отказ от курения даже более эффективен, чем контроль холестерина крови и артериального давления.