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Жительницу села Толмачево в пригороде Новосибирска Татьяну Федину выгнали из собственного дома, утверждает сама 91-летняя женщина. Старушка обратилась с просьбой помочь в программу «Мужское/Женское».
В выпуске, вышедшем 1 марта, сибирячка рассказала, что у нее есть свой дом, однако уже 2,5 года она не может там жить. Бабушка считает, что в этом виноваты ее родственники – Оксана и Александр. В свое время, они оформили договор купли-продажи на часть дома Татьяны, сохранив за ней право пользования. Пенсионерка согласилась на предложенные условия, но с пометкой – за ней должны ухаживать. Однако никакой заботы, по словам пожилой женщины, не было.
Родственники говорят, что старушка сама ушла из дома в ноябре 2020 года, так как не могла топить печку и ее никто не выгонял. Все это время женщина скиталась по знакомым, а последнее время живет в частном приюте, но денег у нее осталось на проживание мало – хватит на месяц. Однако племянница старушки – Ирина, помогающая женщине, уверена в обратном. Она говорит, что ее родственницу выжили из дома специально.
Кроме того, пропали и 1,2 млн рублей от продажи дома. Сама Татьяна факт получения денег отрицает, а родственники настаивают об обратном. Эксперты телепрограммы предполагают, что близкие пенсионерки действовали по схеме мошенничества. Сейчас в доме никто не живет, так как он долгое время не отапливался и остро нуждается в капремонте. Вскоре общественник, принимавший участие в программе, объяснил, что обратится к новосибирским властям с просьбой предоставить женщине место в госучреждении.