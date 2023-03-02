В выпуске, вышедшем 1 марта, сибирячка рассказала, что у нее есть свой дом, однако уже 2,5 года она не может там жить. Бабушка считает, что в этом виноваты ее родственники – Оксана и Александр. В свое время, они оформили договор купли-продажи на часть дома Татьяны, сохранив за ней право пользования. Пенсионерка согласилась на предложенные условия, но с пометкой – за ней должны ухаживать. Однако никакой заботы, по словам пожилой женщины, не было.