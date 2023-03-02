Артем Кияшко, директор Филиппа Киркорова, прокомментировал призывы общественников запретить концерт певца в городе. Причиной тому послужил скандальный номер «Мария Магдалена», в котором артист станцевал на кресле. Выступление проходило в рамках юбилейного шоу в мае прошлого года.