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Published Сегодня, 01:30

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Директор Киркорова ответил на требования активистов отменить концерт в Новосибирске

2 марта 2023, 01:30
Фото: Филипп Киркоров/ vk.com/fkirkorov
Концерт требуют отменить православные активисты
Директор артиста Филиппа Киркорова ответил на призывы отменить концерт певца в Новосибирске. Эту идею поддерживают православные активисты.

Артем Кияшко, директор Филиппа Киркорова, прокомментировал призывы общественников запретить концерт певца в городе. Причиной тому послужил скандальный номер «Мария Магдалена», в котором артист станцевал на кресле. Выступление проходило в рамках юбилейного шоу в мае прошлого года.

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Инициаторы обратились к властям с просьбой отменить концерт певца, которое должно было пройти 5 марта в Новосибирске.

По словам директора, ему непонятны требования активистов, так как Киркоров «абсолютно верующий человек», а требования его отменить и вовсе — «безбожество», пишет НГС.

Кияшко уточнил, что людям просто нечем заняться, поэтому они и «кидают камни» в сторону знаменитого певца.  

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Напомним, что ранее знаменитая актриса назвала Новосибирск «нищим». После ее высказывания возник громкий конфликт. Также ранее православные активисты добились отмены скандального спектакля в Оперном театре. 

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#Эмилия Губарева#Филипп Киркоров#Концерт#Отмена концерта#Активисты#Православные активисты#Общество#Город#Новосибирск
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