Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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Updated Сегодня, 01:32
Артем Кияшко, директор Филиппа Киркорова, прокомментировал призывы общественников запретить концерт певца в городе. Причиной тому послужил скандальный номер «Мария Магдалена», в котором артист станцевал на кресле. Выступление проходило в рамках юбилейного шоу в мае прошлого года.
Инициаторы обратились к властям с просьбой отменить концерт певца, которое должно было пройти 5 марта в Новосибирске.
По словам директора, ему непонятны требования активистов, так как Киркоров «абсолютно верующий человек», а требования его отменить и вовсе — «безбожество», пишет НГС.
Кияшко уточнил, что людям просто нечем заняться, поэтому они и «кидают камни» в сторону знаменитого певца.
Напомним, что ранее знаменитая актриса назвала Новосибирск «нищим». После ее высказывания возник громкий конфликт. Также ранее православные активисты добились отмены скандального спектакля в Оперном театре.