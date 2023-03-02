Posted 2 марта 12:43
Published 2 марта 12:43
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Весенний призыв-2023 стартует 1 апреля и закончится 15 июля. По достижении 16 лет гражданин должен встать на воинский учет и получить приписное свидетельство. После того как будущему призывнику исполнится 18 лет, он получит повестку из военкомата.
По этой повестке призывник обязан явиться в военный комиссариат в то время, которое указано в документе. В случае неявки без уважительной причины нарушителю грозит административная или уголовная ответственность.
Явившись в военкомат, призывник проходит медицинскую комиссию. Мероприятие проводится, чтобы уточнить его категорию годности, выявить наличие оснований для отсрочки по состоянию здоровья. Таким образом, после прохождения комиссии человек получает медицинское заключение. В нем указывается, может ли он проходить службу и какая у него категория годности.
В прошлом году в рамках осеннего призыва в армию РФ за 2 месяца отправились служить 120 тысяч человек. О том, сколько граждан в Новосибирске планируется направить в войска в ходе весеннего призыва-2023, в настоящее время не известно. В Минобороны РФ ранее сообщали, что лиц, проходящих срочную службу, не будут направлять на Украину в рамках специальной военной операции.
Весенний призыв в минувшем году в Новосибирской области проводился в апреле — июле. За это время призвано около 2 тысяч человек. Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев сообщал, что призывные комиссии были созданы в 42 муниципальных образованиях области.
В рамках прошлогоднего осеннего призыва из Новосибирской области на срочную службу направлено также около 2 тысяч жителей региона.
«В Новосибирской области 1 ноября стартовал осенний призыв, на военную службу призовут порядка 2000 молодых людей», — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
В правительстве Новосибирской области подчеркнули, что осенний призыв не связан с проведением СВО и отправка срочников в зону боевых действий запрещена.
Согласно действующему законодательству, в России на срочную службу призывают граждан от 18 до 27 лет. Ранее в СМИ стала появляться информация о том, что призывной возраст могут изменить и он составит от 21 до 30 лет.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что предложенная в конце прошлого года кампания по повышению призывного возраста потребует внесения ряда изменений в законодательство.
«Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство – в частности в Закон „О воинской обязанности и военной службе“. А до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования. А после – привести эти данные в соответствие с военным заданием. Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание – 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину – люди от 21 года до 30 лет. И вот так, поэтапно, на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст», — пояснил депутат.
Срок службы в настоящее время составляет 12 месяцев (1 год) для срочников. Соответствующая информация содержится в 53-ФЗ.
Военный комиссар Подмосковья ранее опроверг предположения о том, что срок службы могут повысить до двух лет. Согласно его комментарию, Минобороны РФ не планирует вносить коррективы в действующие законы по данному вопросу.
Отсрочка от весеннего призыва-2023 может быть предоставлена лицам, имеющим хронические тяжелые заболевания, студентам очной формы обучения. Помимо этого, отсрочка предоставляется по семейным обстоятельства: (при беременности жены (со сроком 22 недели), оформлении опекунства или попечительства, воспитании детей без второго родителя и т. д.
Порядок предоставления отсрочки и полный перечень причин, по которым ее могут дать, представлены в 53-ФЗ, в статье 24.
Весенний призыв-2023 на срочную службу не связан с мобилизационными мероприятиями. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация завершена и в этом вопросе поставлена точка.
«Я с юристами поговорю, откровенно говоря, даже не задумывался об этом. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена», – заявил президент.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что солдат-срочников нельзя направлять в зону СВО. Он подчеркнул, что у срочников отсутствует боевой опыт.