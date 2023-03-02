В прошлом году в рамках осеннего призыва в армию РФ за 2 месяца отправились служить 120 тысяч человек. О том, сколько граждан в Новосибирске планируется направить в войска в ходе весеннего призыва-2023, в настоящее время не известно. В Минобороны РФ ранее сообщали, что лиц, проходящих срочную службу, не будут направлять на Украину в рамках специальной военной операции.