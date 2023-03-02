Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Клиентов новосибирского банка "Левобережный", попавшего под санкции США, просят срочно обновить мобильное приложение. В банке предполагают, что скоро исчезнет возможность скачивания этого инструмента для управления финансами из Google Play и App Store.
Как сообщили редакции в банке, необходимо как можно быстрее зайти в один магазинов приложений, набрать в поиске "Левобережный банк" и найти ссылку на приложение.
"Там будут функции "открыть" либо "обновить". Если "открыть", то у вас уже приложение обновлено до последней версии, если будет кнопка "обновить", нажать необходимо данную кнопку. После обновления приложения в самом плеймаркете, в правом верхнем углу, будут три точки. Надо на них нажать и убрать галочку с позиции "автообновление", - пояснили алгоритм действий в кредитной организации.
Ранее банк из-за санкций остановил выполнение входящих и исходящих переводов с использованием системы SWIFT для всех клиентов.
Банк "Левобережный" был основан в Новосибирске 1991 году, региональная сеть насчитывает 61 офис в разных городах Сибири.