«Нюрнберг» 2023: отзывы зрителей о фильме про любовь и суд над нацизмом

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:33
Режиссер Николай Лебедев, известный по лентам «Легенда № 17», «Экипаж» и «Звезда», на главные роли «Нюрнберга» почти с 800-миллионным бюджетом пригласил Евгения Миронова, Сергея Безрукова и Сергея Кемпо. Музыку написал Эдуард Артемьев, саундтрек исполнил Филипп Киркоров. При этом сам Нюрнбергский процесс, на котором судили главных нацистских преступников Германии, по сути – фон, на котором разворачивается любовная история.
Хорошо это или плохо, оценивать зрителю. Но такое решение отзывается самыми разными, причем, не противоречивыми комментариями.
О своевременности картины высказался губернатор Новосибирской области Андрей Травников после предпремьерного показа «Нюрнберга» в преддверии Дня защитника Отечества.
«В течение последнего года россияне задавались вопросом, как могло получиться, что в начале прошлого века зародился нацизм и страшнейшее его проявление – фашизм. Эти вопросы вновь обращают наш интерес к событиям тех лет, в том числе к Нюрнбергскому процессу», ─ отметил он.
По словам Николая Лебедева основной посыл фильма: «Люди способны найти общий язык, чтобы покарать зло». Видимо это относится и к зрителям, каждый из которых отзывается о том, что его больше всего волнует, что он ищет и находит в «Нюрнберге».
Двухчасовая кинолента в создании которой принимали участие звезды современной отечественной киноиндустрии, несомненно, ожидаемое событие. Многие ожидали погружения в атмосферу эпохи 40-х и получили то, что хотели, оценивая фильм, как зрелищный, правда, с небольшими историческими неточностями.
«Я почитал литературу, посмотрел несколько документальных фильмов, вглядываясь в лица участников нашей делегации — мужественных, усталых, с жесткими глазами, рано поседевших. Было очевидно, насколько для них важна и ответственна эта работа», — отмечает Евгений Миронов, сыгравший в «Нюрнберге» главного обвинителя от СССР Романа Руденко.
Те зрители, которые в первую очередь идут на своих любимых актеров, не сильно критикуют сюжетные линии, отзываясь о них так: «Определенно либо в картине что-то не так, либо фон сейчас такой. В раздосадованных чувствах. Актерский состав сильный».
Другие оценивают режиссерское мастерство и находят его достойным.
«Николай Лебедев – режиссер советской школы, – отзывается о фильме критик Сусанна Альперина из «Российской газеты». – И весь фильм он демонстрирует свое искусство просто говорить о сложном. Порой кажется, что сейчас он собьется в штамп, но каждый раз этого не происходит».
А в целом, фильм, действительно, стоит посмотреть. Во всяком случае, не оставив без внимания достойное продолжение традиций любовных баллад Филиппа Киркорова – песню «Если ты уйдешь».