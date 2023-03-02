atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

«Нюрнберг» 2023: отзывы зрителей о фильме про любовь и суд над нацизмом

2 марта 2023, 09:30
Фото: Сайт министерства культуры Новосибирской области
Подрастающее поколение первым увидит фильм "Нюрнберг"
Сегодня, 2 февраля в Новосибирске премьера первого художественного фильма о Нюрнбергском процессе. Отзывы посмотревших фильм «Нюрнберг» VIP-персон и первых зрителей публикует Атас.инфо.

Режиссер Николай Лебедев, известный по лентам «Легенда № 17», «Экипаж» и «Звезда», на главные роли «Нюрнберга» почти с 800-миллионным бюджетом пригласил Евгения Миронова, Сергея Безрукова и Сергея Кемпо. Музыку написал Эдуард Артемьев, саундтрек исполнил Филипп Киркоров. При этом сам Нюрнбергский процесс, на котором судили главных нацистских преступников Германии, по сути – фон, на котором разворачивается любовная история.

Хорошо это или плохо, оценивать зрителю. Но такое решение отзывается самыми разными, причем, не противоречивыми комментариями.

О своевременности картины высказался губернатор Новосибирской области Андрей Травников после предпремьерного показа «Нюрнберга» в преддверии Дня защитника Отечества.

«В течение последнего года россияне задавались вопросом, как могло получиться, что в начале прошлого века зародился нацизм и страшнейшее его проявление – фашизм. Эти вопросы вновь обращают наш интерес к событиям тех лет, в том числе к Нюрнбергскому процессу», ─ отметил он.

По словам Николая Лебедева основной посыл фильма: «Люди способны найти общий язык, чтобы покарать зло». Видимо это относится и к зрителям, каждый из которых отзывается о том, что его больше всего волнует, что он ищет и находит в «Нюрнберге».

Новосибирцы на премьере фильма "Нюрнберг"
Фото: Сайт министерства культуры Новосибирской области

Двухчасовая кинолента в создании которой принимали участие звезды современной отечественной киноиндустрии, несомненно, ожидаемое событие. Многие ожидали погружения в атмосферу эпохи 40-х и получили то, что хотели, оценивая фильм, как зрелищный, правда, с небольшими историческими неточностями.

«Я почитал литературу, посмотрел несколько документальных фильмов, вглядываясь в лица участников нашей делегации — мужественных, усталых, с жесткими глазами, рано поседевших. Было очевидно, насколько для них важна и ответственна эта работа», — отмечает Евгений Миронов, сыгравший в «Нюрнберге» главного обвинителя от СССР Романа Руденко.

В Новосибирске открыли бюст прокурору СССР Руденко, участвовавшему в репрессиях 30-х
Узнать подробнее

Те зрители, которые в первую очередь идут на своих любимых актеров, не сильно критикуют сюжетные линии, отзываясь о них так: «Определенно либо в картине что-то не так, либо фон сейчас такой. В раздосадованных чувствах. Актерский состав сильный».

Другие оценивают режиссерское мастерство и находят его достойным.

«Николай Лебедев – режиссер советской школы, – отзывается о фильме критик Сусанна Альперина из «Российской газеты». – И весь фильм он демонстрирует свое искусство просто говорить о сложном. Порой кажется, что сейчас он собьется в штамп, но каждый раз этого не происходит».

А в целом, фильм, действительно, стоит посмотреть. Во всяком случае, не оставив без внимания достойное продолжение традиций любовных баллад Филиппа Киркорова – песню «Если ты уйдешь».

Православные активисты против концерта Киркорова в Новосибирске 5 апреля
Узнать подробнее
#Фильм#Премьера#Кино#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
Подпишитесь
Троих военных из Новосибирской области освободили из плена на Украине
Сегодня, 02:23
"G-Drive Арена" против стадиона "Сибирь": где сыграет матчи плей-офф ХК "Сибирь"
Вчера, 02:49
Самые дорогие кошки в Новосибирске: сколько стоят ясновидящие питомцы в 2023 году
Вчера, 02:19
Директор Киркорова ответил на требования активистов отменить концерт в Новосибирске
Сегодня, 01:30
Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области 2 и 3 марта
Сегодня, 01:43
Многодетная мать из Новосибирска отправится в зону СВО работать врачом
Вчера, 06:14