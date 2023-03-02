ОК запускают серию видеоуроков о трудоустройстве

«Современным работодателям нужны универсальные сотрудники с развитыми гибкими навыками. Инициативность, обучаемость, дивергентное мышление и высокий эмоциональный интеллект – вот лишь небольшой перечень необходимых компетенций, которые важны абсолютно для любой сферы. Люди, у которых они развиты, имеют преимущество как при трудоустройстве, так и при реализации собственных проектов. Такие сотрудники быстрее адаптируются к переменам, увереннее осваивают новые технологии и эффективнее выполняют свои обязанности. Развить широкий спектр важных навыков поможет серия видеоуроков, которую мы запускаем совместно с социальной сетью Одноклассники. Обучающие ролики призваны углубить и усовершенствовать необходимые компетенции, чтобы подготовить соискателей к встрече с рекрутерами и трудоустроиться в кратчайшие сроки».