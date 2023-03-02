Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Первый матч сибирского дерби "Авангард"/"Сибирь" завершился в пользу гостей и выдался очень красивым и драматичным. За ходом матча наблюдал корреспондент Atas.info.
Первый период начался с активного прессинга хозяев, которые продемонстрировали быстрый и динамичный хоккей. Преимущество было явно за "Авангардом", возможности открыть счет были у Найта и Буше, но во второй половине 20-минутки атакующий запал спал и игра выровнялась. На перерыв команды ушли без заброшенных шайб.
Второй тайм "Сибирь" начала активными попытками штурма ворот "ястребов". Но распечатать рамку так и не удалось. "Авангард", отбив атаки, сам предпринял осаду голкипера гостей. У игроков обоих команд ломались клюшки, переполненные трибуны оглушительно ревели, но в итоге команды вновь ушли со льда со счетом 0 : 0.
"Авангард! Авангард!", - третья 20-минутка началась под рев болельщиков "ястребов", которых на трибунах значительно больше, чем участников команды поддержки "злых снеговиков". Хозяева и гости попеременно атакуют, но трибуны все больше посещают мысли о неизбежности овертайма. Страсти накалены, едва не вспыхивает драка на "пятачке" "Авангарда". Соперники наносят удар за ударом, но голкиперы в этом матче играют просто блестяще. Активнее играет "Сибирь", однако в середине третьего тайма по броскам преимущество остается на стороне хозяев - 21:14.
И вот за три минуты до конца встречи мощным ударом с левого края Береглазов распечатывает ворота "Сибири". Шайба проходит точно в правую "девятку"! Рев трибун становится оглушительным! Но нет! В ответ Шаров блестяще играет на добивании, и шайба влетает в правый угол ворот хозяев. 1 :1, впереди овертайм.
Судя по статистике третьего периода, "Авангард" по-прежнему был более активен. 26 бросков по воротам против 18 у "Сибири", 10 бросков в створ, у "Сибири" таких было 7, "ястребы" выиграли 12 выбрасываний, а "злые снеговики" в два раза меньше.
Овертайм начинается с удалений. Сначала Рид Буше уходит на скамейку штрафников за подножку. Однако "Сибирь" не смогла реализовать шанс забросить шайбу в большинстве. Тэйлор Бек получает две минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой. Обе команды сражаются как львы, намереваясь вырвать победу в этом первом, психологически важном матче. Несмотря на меньшинство на трибунах, болельщики "Сибири" начинают кричать так громко, что кажется, они перекрывают речевки омичей.
И да! Новосибирцы не зря верили в успех "злых снеговиков". Шайба Никиты Сетдикова приносит победу "Сибири" в овертайме. Для этого потребовался просмотр судьями видеоповтора, но гол зачитан. 2:1 в пользу новосибирцев! Невероятная по накалу и бескомпромиссности игра, таким и должен быть настоящий хоккей.
Итоговая статистика матча выглядит следующим образом:
- 74 броска по воротам у "Авангада", 52 раза бросали шайбу в рамку хоккеисты "Сибири"
- по броскам в створ так же впереди "ястребы": 27 против 21
- 30 вбрасываний выиграли игроки "Авангарда", в 20 случаев шайба осталась у представителей "Сибири"
- на счет обоих команд по 4 штрафных минуты, игрда была драматичной, но корректной
Следующая игра в Омске пройдет 4 марта, после чего встреча состоится 6 марта в Новосибирске. Напомним, что в серию плей-офф "Авангард" вышел с третьей строчки турнирной таблицы, тогда как "Сибирь" по итогам регулярного чемпионата заняла шестое место. У омичей 39 одержанных побед, у новосибирцев 38. В составах обоих команд есть снайперы из топ-5 регулярного чемпионата. В "Сибири" это Александр Шаров, у "Авангарда" Рид Буше.