"Авангард! Авангард!", - третья 20-минутка началась под рев болельщиков "ястребов", которых на трибунах значительно больше, чем участников команды поддержки "злых снеговиков". Хозяева и гости попеременно атакуют, но трибуны все больше посещают мысли о неизбежности овертайма. Страсти накалены, едва не вспыхивает драка на "пятачке" "Авангарда". Соперники наносят удар за ударом, но голкиперы в этом матче играют просто блестяще. Активнее играет "Сибирь", однако в середине третьего тайма по броскам преимущество остается на стороне хозяев - 21:14.