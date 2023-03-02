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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В Новосибирске движение по улице Кубовой перекроют до середины июня

2 марта 2023, 14:48
Фото: 1MI
Улицу раскопают для прокладки теплоцентрали

До лета перекроют для движения улицу Кубовую в Новосибирске

Движение автомобилей закроют на несколько месяцев по улице Кубовая. Это связано с прокладкой коммунальных коммуникаций

Движение транспорта по улице Кубовой в Зельцовском районе Новосибирска предполагается перекрывать в два этапа, начиная с 1 апреля 2023 года.

С 1 апреля по 15 мая будет закрыта проезжая часть между домами № 42 и 94 по Кубовой, в это же время будет закрыт участок от дома по адресу ул. Кубовая, 99/1 до  дома с адресом Промышленная, 4а, корпус 1.

А с 15 мая по 15 июня для проезда будет закрыт отрезок от перекрестка в районе дома Промышленная, 4а, корпус 1 до дома на этой улице с номером 4а.

Предполагается, что объезд закрытых участков будет возможен по улицам Лобачевского и Кубовая. Затруднения в движении будут связаны с проведением работ по прокладке теплосетевой магистрали, пишет НГС со ссылкой на проект постановления мэрии Новосибирска.

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#Дорога#Перекрытие#Движение#Транспорт#Новосибирск
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