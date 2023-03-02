Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Движение транспорта по улице Кубовой в Зельцовском районе Новосибирска предполагается перекрывать в два этапа, начиная с 1 апреля 2023 года.
С 1 апреля по 15 мая будет закрыта проезжая часть между домами № 42 и 94 по Кубовой, в это же время будет закрыт участок от дома по адресу ул. Кубовая, 99/1 до дома с адресом Промышленная, 4а, корпус 1.
А с 15 мая по 15 июня для проезда будет закрыт отрезок от перекрестка в районе дома Промышленная, 4а, корпус 1 до дома на этой улице с номером 4а.
Предполагается, что объезд закрытых участков будет возможен по улицам Лобачевского и Кубовая. Затруднения в движении будут связаны с проведением работ по прокладке теплосетевой магистрали, пишет НГС со ссылкой на проект постановления мэрии Новосибирска.