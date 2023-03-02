В Новосибирске из аптек исчез популярный импортный антибиотик

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:47
«Найти «Флемоксин» сейчас очень сложно, что в наших аптеках, что в соседних регионах. Мы предлагаем покупателям отечественные аналоги таблетки «Амоксициллин» и порошки «Амоксиклав», но они не охотно берут, не доверяют», - рассказала Atas.info фармацевт одной из крупных аптечных сетей Новосибирска Маргарита.
Препарат «Флемоксин» выпускают в Нидерландах. Последнее время сибиряки привыкли больше доверять именно зарубежным фармкомпаниям.
Однако эксперты уверены, что российские антибиотики также эффективны и безопасны, как и зарубежные. Они даже в 2-3 раза дешевле.
Напомним, осенью 2022 года в Новосибирске фиксировали нехватку средств первой помощи в аптеках. Их массово закупали для мобилизованных военных.