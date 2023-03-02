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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

В Новосибирске из аптек исчез популярный импортный антибиотик

2 марта 2023, 06:44
Фото: 1MI
Импортный антибиотик исчез из аптек в Новосибирске
Дефицит антибиотика «Флемоксин» в аптеках заметили жители Новосибирска. Фармацевты предлагают им аналоги российского производства.
«Найти «Флемоксин» сейчас очень сложно, что в наших аптеках, что в соседних регионах. Мы предлагаем покупателям отечественные аналоги таблетки «Амоксициллин» и порошки «Амоксиклав», но они не охотно берут, не доверяют», - рассказала Atas.info фармацевт одной из крупных аптечных сетей Новосибирска Маргарита.

Препарат «Флемоксин» выпускают в Нидерландах. Последнее время сибиряки привыкли больше доверять именно зарубежным фармкомпаниям.

Однако эксперты уверены, что российские антибиотики также эффективны и безопасны, как и зарубежные. Они даже в 2-3 раза дешевле.

Напомним, осенью 2022 года в Новосибирске фиксировали нехватку средств первой помощи в аптеках. Их массово закупали для мобилизованных военных. 

 

Дефицит средств первой медпомощи возник в аптеках Новосибирска
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#Аптека#Дефицит#Лекарства#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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