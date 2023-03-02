В Новосибирске неизвестные украли чужие посылки OZON из грузовика

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
«Возле машины терлась толпа молодых парней, похоже подростков, во втором часу дня. Спустя несколько минут мы вышли на улицу и нашли посылки из «Озона». Они были разбросаны по улице. В основном коробки остались полупустые», - рассказали Atas.info очевидцы.
Местные жители, которые знакомы с водителем, рассказали ему о случившемся. Осмотрев «газель», он сразу понял, что ее обнесли и вызвал полицию.
На данный момент известно, что правоохранители уже осмотрели место преступления. Начали расследование.