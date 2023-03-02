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Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

В Новосибирске неизвестные украли чужие посылки OZON из грузовика

2 марта 2023, 10:37
Фото: предоставили очевидцы
В Новосибирске обнесли грузовик с товарами OZON
Жители Новосибирска нашли разбросанные на снегу посылки интернет-магазина OZON. Оказалось, неизвестные вскрыли и ограбили грузовик компании 2 марта.
«Возле машины терлась толпа молодых парней, похоже подростков, во втором часу дня. Спустя несколько минут мы вышли на улицу и нашли посылки из «Озона». Они были разбросаны по улице. В основном коробки остались полупустые», - рассказали Atas.info очевидцы.

Местные жители, которые знакомы с водителем, рассказали ему о случившемся. Осмотрев «газель», он сразу понял, что ее обнесли и вызвал полицию.

На данный момент известно, что правоохранители уже осмотрели место преступления. Начали расследование.

#Кража#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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