VK NFT представляет механику партнёрских дропов

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

«Уже на старте нашего продукта VK NFT мы увидели большой интерес к связанным с технологией NFT функциям как от пользователей, так и от крупных брендов, художников, артистов. Мы протестировали раздачу и минтинг токенов на собственных кейсах и готовы предложить партнёрам присоединиться — механика сервиса позволяет с нашей помощью создать и забрендировать отдельную страницу для своей коллекции и провести раздачу токенов на кошельки пользователей. Открыты к большим спецпроектам и можем реализовать сложные креативные механики. В этом году мы планируем запустить полноценный маркетплейс с возможностью минтинга, на котором каждый пользователь ВКонтакте сможет создать и продать собственную коллекцию».