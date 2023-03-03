Андрей Травников: "Помощь участникам СВО должна быть скоординированной и адресной"

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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«Спасибо за эту акцию! В последнее время часто звучит вопрос о централизации, координации, я свою позицию уже высказывал – мы не настаиваем на том, чтобы собрать всю помощь в какой-то единый центр. Кто-то пользуется возможностями областных министерств и департаментов, штабом партии «Единая Россия», штабом Общероссийского народного фронта, кто-то, как вы, организовывает подобные акции – все это правильно, нормально. Единственное пожелание – обмениваться информацией, для того, чтобы не было дублирования, чтобы помощь была адресной и точечной. Важно обмениваться информацией и по конвоям, машинам – для того, чтобы подхватывать друг у друга попутные грузы», – подчеркнул глава региона.
Глава области осмотрел машины и груз, подготовленные к отправке в зону специальной военной операции. Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов доложил Губернатору об итогах акции «Рябина», её участниках.
«Продукцию, собранную в рамках акции, мы передадим конкретным воинским подразделениям, в которых много новосибирцев. Груз я планирую доставить на Донбасс лично. Всю продукцию мы приобретали, проводя качественный мониторинг цен и выбирая надежных поставщиков, а также учитывая запросы участников спецоперации. Передадим, в том числе, две бронированные ГАЗели. Такие машины сейчас очень востребованы в зоне СВО. Акция «Рябина», направленная на единение жителей нашей страны, будет продолжена, сейчас мы уже приступили к сбору продукции для следующей партии», - рассказал Александр Зырянов.
В рамках благотворительной акции «Рябина» было собрано свыше 10 млн рублей. На эти средства приобретена различная продукция, необходимая участникам СВО, в том числе тактические аптечки. Многие новосибирские предприниматели приняли участие в акции, предоставив свою продукцию – медикаменты, мобильные бани, термобелье, носки, конфеты, шоколад. Также в рамках акции в зону СВО будет передано шесть автомобилей. Среди них микроавтобусы ГАЗ и УАЗ.
Благотворительная акция «Рябина», объявленная Агентством инвестиционного развития Новосибирской области совместно с Ассоциацией «Интеграция», стартовала 4 ноября 2022 года при поддержке областных властей. Акция направлена на помощь мобилизованным и добровольцам. К участию в акции «Рябина» приглашены руководители и сотрудники предприятий региона, представители новосибирского бизнес-сообщества.