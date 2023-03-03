atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Андрей Травников: "Помощь участникам СВО должна быть скоординированной и адресной"

3 марта 2023, 09:58
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников принял участие в отправке в зону СВО благотворительной помощи, собранной в рамках акции «Рябина». Глава региона пообщался с участниками акции, представителями бизнеса.

«Спасибо за эту акцию! В последнее время часто звучит вопрос о централизации, координации, я свою позицию уже высказывал – мы не настаиваем на том, чтобы собрать всю помощь в какой-то единый центр. Кто-то пользуется возможностями областных министерств и департаментов, штабом партии «Единая Россия», штабом Общероссийского народного фронта, кто-то, как вы, организовывает подобные акции – все это правильно, нормально. Единственное пожелание – обмениваться информацией, для того, чтобы не было дублирования, чтобы помощь была адресной и точечной. Важно обмениваться информацией и по конвоям, машинам – для того, чтобы подхватывать друг у друга попутные грузы», –  подчеркнул глава региона. 

Глава области осмотрел машины и груз, подготовленные к отправке в зону специальной военной операции. Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов доложил Губернатору об итогах акции «Рябина», её участниках. 

«Продукцию, собранную в рамках акции, мы передадим конкретным воинским подразделениям, в которых много новосибирцев. Груз я планирую доставить на Донбасс лично. Всю продукцию мы приобретали, проводя качественный мониторинг цен и выбирая надежных поставщиков, а также учитывая запросы участников спецоперации. Передадим, в том числе, две бронированные ГАЗели. Такие машины сейчас очень востребованы в зоне СВО. Акция «Рябина», направленная на единение жителей нашей страны, будет продолжена, сейчас мы уже приступили к сбору продукции для следующей партии», - рассказал Александр Зырянов.

В рамках благотворительной акции «Рябина» было собрано свыше 10 млн рублей. На эти средства приобретена различная продукция, необходимая участникам СВО, в том числе тактические аптечки. Многие новосибирские предприниматели приняли участие в акции, предоставив свою продукцию – медикаменты, мобильные бани, термобелье, носки, конфеты, шоколад. Также в рамках акции в зону СВО будет передано шесть автомобилей. Среди них микроавтобусы ГАЗ и УАЗ. 

Благотворительная акция «Рябина», объявленная Агентством инвестиционного развития Новосибирской области совместно с Ассоциацией «Интеграция», стартовала 4 ноября 2022 года при поддержке областных властей. Акция направлена на помощь мобилизованным и добровольцам. К участию в акции «Рябина» приглашены руководители и сотрудники предприятий региона, представители новосибирского бизнес-сообщества.

Подпишитесь
"Сибирь" обыграла "Авангард" в первом матче плей-офф КХЛ: репортаж из Омска
Вчера, 16:52
"G-Drive Арена" против стадиона "Сибирь": где сыграет матчи плей-офф ХК "Сибирь"
1 марта 02:49
Троих военных из Новосибирской области освободили из плена на Украине
Вчера, 02:23
Крупнейший театр Сибири НОВАТ рухнул из-за ошибки новосибирских кондитеров
Сегодня, 03:39
Бешеная енотовидная собака покусала человека под Новосибирском – введен карантин
Сегодня, 08:19
«Нюрнберг» 2023: отзывы зрителей о фильме про любовь и суд над нацизмом
Вчера, 09:30