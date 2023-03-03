Андрей Травников: "Помощь участникам СВО должна быть скоординированной и адресной"

«Спасибо за эту акцию! В последнее время часто звучит вопрос о централизации, координации, я свою позицию уже высказывал – мы не настаиваем на том, чтобы собрать всю помощь в какой-то единый центр. Кто-то пользуется возможностями областных министерств и департаментов, штабом партии «Единая Россия», штабом Общероссийского народного фронта, кто-то, как вы, организовывает подобные акции – все это правильно, нормально. Единственное пожелание – обмениваться информацией, для того, чтобы не было дублирования, чтобы помощь была адресной и точечной. Важно обмениваться информацией и по конвоям, машинам – для того, чтобы подхватывать друг у друга попутные грузы», – подчеркнул глава региона.