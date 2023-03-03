Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
К главе СКР Александру Бастрыкину обратился депутат новосибирского Заксобрания после жалобы жителей Ленинского района. В обращении говорилось, что горожане возмущены завышенными ценами от управляющей компании на свои услуги. Это нарушает права сибиряков.
По итогу, Бастрыкин поручил новосибирскому Следкому организовать процессуальную проверку и представить доклад по ситуации. Ход и результаты проверки контролирует центральный аппарат Следственного комитета России.
Напомним, что ранее в феврале потребовали снизить тарифы ЖКХ на митинге в Новосибирске. Акция была согласована с властями.