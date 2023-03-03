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Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Бастрыкин потребовал проверить УК в Новосибирске после жалоб на завышенные тарифы

3 марта 2023, 04:14
Фото: 1MI
Жители Ленинского района возмущены новыми платежками
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу, поступившую от новосибирцев на завышенные тарифы одной из управляющих компаний, сообщил сайт ведомства.

К главе СКР Александру Бастрыкину обратился депутат новосибирского Заксобрания после жалобы жителей Ленинского района. В обращении говорилось, что горожане возмущены завышенными ценами от управляющей компании на свои услуги. Это нарушает права сибиряков.

По итогу, Бастрыкин поручил новосибирскому Следкому организовать процессуальную проверку и представить доклад по ситуации. Ход и результаты проверки контролирует центральный аппарат Следственного комитета России.

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Напомним, что ранее в феврале потребовали снизить тарифы ЖКХ на митинге в Новосибирске. Акция была согласована с властями. 

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#Эмилия Губарева#Александр Бастрыкин#ЖКХ#Тарифы#Общество#Город#Новосибирск#Следственный комитет
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