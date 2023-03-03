Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В селе Суздалка енотовидный пес укусил женщину за ногу. В итоге животное убили. Как рассказал Горсайту начальник Управления ветеринарии Доволенского района Андрей Юрьев, явных признаков бешенства у собаки не было, однако позже экспертиза подтвердила диагноз.
В итоге в Доволенском районе ввели карантин из-за очага бешенства. В личном подсобном хозяйстве пострадавшей семьи вакцинировали домашних животных. Карантин действует 2 месяца – с 3 марта по 1 мая. В этот период запрещено ввозить и выводить животных. Пару лет назад в селе Ярки уже вводили карантин по этой же причине – на территорию заходила енотовидная собака.
Отметим, что в Суздалке местный житель ненароком встретился с енотовидной собакой – в лесу и в вечернее время. По словам Ростислава Алиева, ему пришлось завыть, чтобы отпугнуть животное. Он сначала не понял, кого встретил, так как слышал только странные звуки. Затем он пообщался с местными и узнал о енотовидной собаке.
Напомним, что ранее в одном селе Новосибирской области произошла массовая гибель коров - сначала речь шла о 200 трупов, а затем о 500. Причиной тому стало халатное отношение предпринимателя - он не кормил животных и не убирал трупы.