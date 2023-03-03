Отметим, что в Суздалке местный житель ненароком встретился с енотовидной собакой – в лесу и в вечернее время. По словам Ростислава Алиева, ему пришлось завыть, чтобы отпугнуть животное. Он сначала не понял, кого встретил, так как слышал только странные звуки. Затем он пообщался с местными и узнал о енотовидной собаке.