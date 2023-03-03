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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Бешеная енотовидная собака покусала человека под Новосибирском – введен карантин

3 марта 2023, 08:19
Фото: 1MI
Собаку убили, т.к. она укусила женщину

Карантин ввели под Новосибирском из-за укуса бешеной енотовидной собакой человека

Агрессивная енотовидная собака покусала человека в Доволенском районе Новосибирской области. Животное убили, а в селе ввели карантин.

В селе Суздалка енотовидный пес укусил женщину за ногу. В итоге животное убили. Как рассказал Горсайту начальник Управления ветеринарии Доволенского района Андрей Юрьев, явных признаков бешенства у собаки не было, однако позже экспертиза подтвердила диагноз.

Осторожно, бешенство: в селе под Новосибирском ввели карантин
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В итоге в Доволенском районе ввели карантин из-за очага бешенства. В личном подсобном хозяйстве пострадавшей семьи вакцинировали домашних животных.   Карантин действует 2 месяца – с 3 марта по 1 мая. В этот период запрещено ввозить и выводить животных. Пару лет назад в селе Ярки уже вводили карантин по этой же причине – на территорию заходила енотовидная собака.

Отметим, что в Суздалке местный житель ненароком встретился с енотовидной собакой – в лесу и в вечернее время. По словам Ростислава Алиева, ему пришлось завыть, чтобы отпугнуть животное. Он сначала не понял, кого встретил, так как слышал только странные звуки. Затем он пообщался с местными и узнал о енотовидной собаке.

Трупы лежат под снегом: массовая гибель коров произошла в Новосибирской области
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Напомним, что ранее в одном селе Новосибирской области произошла массовая гибель коров - сначала речь шла о 200 трупов, а затем о 500. Причиной тому стало халатное отношение предпринимателя - он не кормил животных и не убирал трупы. 

#Эмилия Губарева#Животные#Бешенство#Карантин#Собака#Город#Происшествия#Новосибирская область
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