Еще шесть новых школьных маршрутов открыты в Новосибирской области

Вопросы подвоза детей, обеспечения безопасности, организации школьного питания, очистки кровель и территорий школ от снега, проведения капитального ремонта и другие обсудили в Правительстве региона 3 марта на заседании оперштаба по образованию, прошедшего под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова.



Замгубернатора акцентировал внимание на том, что с повестки образовательных организаций не должно сниматься укрепление взаимодействия с родительским сообществом по всем вопросам, в том числе, касающимся организации подвоза детей. Кроме того, необходимо усилить обеспечение безопасности в плане очистки кровель и территорий школ от снега и льда. В связи с изменениями погодных условий, при которых снег и наледь неконтролируемо могут сходить с крыш и козырьков школ, необходимо обеспечить безопасность учеников и педагогов. Во всех образовательных организациях региона будут проведены соответствующие проверки.



Заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов прокомментировал, что во всех школах должны быть определены места возможного падения снежных масс и приняты меры по ограничению доступа к ним обучающихся и персонала, проведена своевременная очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек, обеспечена регулярная уборка наледи и обработка песчаной смесью подходов к организациям, организована расчистка путей подъезда для специального транспорта к организациям, организован вывоз снега.



Также замминистра отметил, что все районы области завершили работу по регистрации школьных автобусов в ГИБДД и все 62 новых школьных автобуса поставлены на учет. Кроме того, в ходе заседания оперативного штаба отмечалось, что все муниципальные образовательные организации Новосибирской области работают в штатном режиме, во всех учреждениях поддерживается температурный режим.