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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Еще шесть новых школьных маршрутов открыты в Новосибирской области

3 марта 2023, 09:12
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Все районы Новосибирской области завершили регистрацию школьных автобусов – все 62 новых школьных автобуса поставлены на учет и готовы к перевозке детей, на школьные маршруты сегодня, 3 марта вышли дополнительно 6 новых автобусов.

Напомним, организация перевозок детей, открытие новых школьных маршрутов находятся на особом контроле областных властей.

Вопросы подвоза детей, обеспечения безопасности, организации школьного питания, очистки кровель и территорий школ от снега, проведения капитального ремонта и другие обсудили в Правительстве региона 3 марта на заседании оперштаба по образованию, прошедшего под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова.  
 
Замгубернатора акцентировал внимание на том, что с повестки образовательных организаций не должно сниматься укрепление взаимодействия с родительским сообществом по всем вопросам, в том числе, касающимся организации подвоза детей. Кроме того, необходимо усилить обеспечение безопасности в плане очистки кровель и территорий школ от снега и льда. В связи с изменениями погодных условий, при которых снег и наледь неконтролируемо могут сходить с крыш и козырьков школ, необходимо обеспечить безопасность учеников и педагогов. Во всех образовательных организациях региона будут проведены соответствующие проверки.  
 
Заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов прокомментировал, что во всех школах должны быть определены места возможного падения снежных масс и приняты меры по ограничению доступа к ним обучающихся и персонала, проведена своевременная очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек, обеспечена регулярная уборка наледи и обработка песчаной смесью подходов к организациям, организована расчистка путей подъезда для специального транспорта к организациям, организован вывоз снега. 
 
Также замминистра отметил, что все районы области завершили работу по регистрации школьных автобусов в ГИБДД и все 62 новых школьных автобуса поставлены на учет. Кроме того, в ходе заседания оперативного штаба отмечалось, что все муниципальные образовательные организации Новосибирской области работают в штатном режиме, во всех учреждениях поддерживается температурный режим.  

 

#Полина Симакова
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