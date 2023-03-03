Год педагога и наставника стартовал в Новосибирской области

«Открытый урок «Учить. Вдохновлять. Просвещать», акция «Скажи учителю спасибо», Всероссийские педагогический диктант и онлайн-урок станут флагманскими мероприятиями Года педагога и наставника. Отдельное внимание будет уделено включению российского движения детей и молодежи (РДДМ) в ключевые мероприятия Года, направленные на популяризацию педагогической профессии. Все мероприятия будут межведомственными – педагоги и наставники есть также в спорте, культуре, здравоохранении. Ключевыми мероприятиями станут Форумы муниципальных методических объединений и РДДМ, на которых будут продемонстрированы передовые педагогические практики, вовлечение в отрасль молодежи. Также будет вручена премия «Молодежный лидер образования», учрежденная в 2022 году», – прокомментировала замминистра образования Светлана Королькова.



Также министерство образования Новосибирской области организует областную предметную олимпиаду «Учитель – Профессионал» для учителей информатики/ИТ-дисциплин. Кроме того, 50 лучших учителей информатики получат единовременную выплату 115 тысяч рублей. Данная инициатива является флагманской на уровне Российской Федерации.



Юрий Зимняков отметил, что в рамках тематического года в учреждениях культуры запланировано несколько десятков крупных мероприятий. Главное из них пройдет в Новосибирске с 23 по 24 марта – Форум педагогических работников культуры и искусства Новосибирской области, в котором примут участие более 300 педработников сферы культуры. В течение года будут проходить тематические выставки, состоится научно-практическая конференция «Воспитаем читателя вместе», интерактивный проект «Выбираем будущее вместе». Впервые будет вручена Премия для молодых певцов, основанная в память о выдающейся оперной певице, профессоре Новосибирской консерватории имени М.И. Глинки, внесшей значительный вклад в развитие культуры и искусства, а также профессионального образования РФ и Новосибирской области – Зинаиды Диденко.

