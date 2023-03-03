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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Никого не убили: в Новосибирске жильцы дома выкидывали мебель с 7-го этажа

3 марта 2023, 08:53
Фото: Инцидент Новосибирск
К счастью, мебель не упала на прохожих

Жильцы многоквартирного дома в Новосибирске выкидывали мебель с 7-го этажа

Новосибирцы кидали мебель из квартиры прямо из окна 7-го этажа. Произошедший год назад инцидент с убитой старушкой креслом ничему не научил горожан.

Инцидент произошел в четверг, 2 марта в Кировском районе Новосибирска. В социальных сетях появилась информация о том, что из окна дома на улице Сибиряков-Гвардейцев неизвестные выкидывали мебель.

Отметим, что происходило это в многоквартирном доме № 64 – вещи летели с 7-го этажа во двор. Из выкинутого на земле оказались столы и стулья. На этот раз обошлось все без пострадавших.

Стоит напомнить, что 3 марта 2022 года на Вокзальной магистрали – в центре Новосибирска произошел несчастный случай: в ранее утро молодая пара выкинула с 7-го этажа кресло. Мебель приземлилась на старушку, которая собиралась выгуливать собачку. Пенсионерке было 80 лет. Она погибла на месте.

Тогда были арестованы двое студентов – молодые девушка и парень. В декабре прошлого года стало известно, что по решению суда оба подсудимых были приговорены к одному году исправительных работ.

Суд вынес приговор двум студентам, убившим креслом пенсионерку
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#Эмилия Губарева#Погиб#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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