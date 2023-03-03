Никого не убили: в Новосибирске жильцы дома выкидывали мебель с 7-го этажа

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Инцидент произошел в четверг, 2 марта в Кировском районе Новосибирска. В социальных сетях появилась информация о том, что из окна дома на улице Сибиряков-Гвардейцев неизвестные выкидывали мебель.
Отметим, что происходило это в многоквартирном доме № 64 – вещи летели с 7-го этажа во двор. Из выкинутого на земле оказались столы и стулья. На этот раз обошлось все без пострадавших.
Стоит напомнить, что 3 марта 2022 года на Вокзальной магистрали – в центре Новосибирска произошел несчастный случай: в ранее утро молодая пара выкинула с 7-го этажа кресло. Мебель приземлилась на старушку, которая собиралась выгуливать собачку. Пенсионерке было 80 лет. Она погибла на месте.
Тогда были арестованы двое студентов – молодые девушка и парень. В декабре прошлого года стало известно, что по решению суда оба подсудимых были приговорены к одному году исправительных работ.