Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Жильцы жилых домов в Новосибирске с 1 марта 2023 года начнут получать квитанции с расчетом расходов на ОДН. Включаются все услуги, которые тратят на обслуживание дома – электричество и отопление в подъезде, вода на проливку газонов и уборку, пролив труб и другое.
Для расчета будут брать показания общедомовых счетчиков – это все то, что в общей сумме потребляют все квартиры. Либо тарифы установят власти региона для домов с аналогичными конструктивными особенностями и климатическими условиями.
С этого месяца перерасчет платы за вывоз мусора могут попросить жильцы, которые отсутствовали в доме более 5 дней. Важно - они должны доказать это.
Новосибирцам нужно написать заявление в свою УК и приложить документы, которые свидетельствую о том, что их не было дома. Сделать это также нужно не позднее 30 дней после возвращения.
С декабря 2022 года в Новосибирске на 9-12% подорожали тарифы на ЖКХ. Электричество теперь - 3,36 руб. за кВт*ч, холодная вода - 23,96 рубля за кубометр, отопление - 1873,08 рубля за гкал. Также жильцы платили 5% на ОДН.
С 1 марта придется отдавать за ОДН больше. В среднем рост составит 3%, окончательный тариф будет завесить от конструкции дома и расходов на него.