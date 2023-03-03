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Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Платежи и правила расчета ЖКХ выросли с 1 марта 2023: сколько платить новосибирцам

3 марта 2023, 04:56
Фото: 1MI
Сколько будут платить за ЖКХ в Новосибирске с 1 марта 2023

В Новосибирске изменились тарифы и правила предоставления услуг ЖКХ

Жители Новосибирска столкнулись с новыми правилами потребления коммунальных услуг. Разбираемся, как изменились тарифы на ЖКХ и нормативы расчета на ОДН с 1 марта 2023 года.

Нововведения с расходами на общедомовые нужды (ОДН):

Жильцы жилых домов в Новосибирске с 1 марта 2023 года начнут получать квитанции с расчетом расходов на ОДН. Включаются все услуги, которые тратят на обслуживание дома – электричество и отопление в подъезде, вода на проливку газонов и уборку, пролив труб и другое.

Для расчета будут брать показания общедомовых счетчиков – это все то, что в общей сумме потребляют все квартиры. Либо тарифы установят власти региона для домов с аналогичными конструктивными особенностями и климатическими условиями.

Как изменится расчет платы за вывоз мусора с 1 марта 2023:

С этого месяца перерасчет платы за вывоз мусора могут попросить жильцы, которые отсутствовали в доме более 5 дней. Важно - они должны доказать это.

Новосибирцам нужно написать заявление в свою УК и приложить документы, которые свидетельствую о том, что их не было дома. Сделать это также нужно не позднее 30 дней после возвращения.

Сколько новосибирцы будут платить за коммуналку:

С декабря 2022 года в Новосибирске на 9-12% подорожали тарифы на ЖКХ. Электричество теперь - 3,36 руб. за кВт*ч, холодная вода - 23,96 рубля за кубометр, отопление - 1873,08 рубля за гкал. Также жильцы платили 5% на ОДН.

С 1 марта придется отдавать за ОДН больше. В среднем рост составит 3%, окончательный тариф будет завесить от конструкции дома и расходов на него.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#ЖКХ#Тарифы
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