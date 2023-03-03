Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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В Бердске 23 февраля пропала 34-летняя Ирина Мыхова. В последний раз ее видели на станции Евсино в Искитимском районе 1 марта.
Муж женщины комментировать ее пропажу отказался. Единственное, что он предположил, это потерю памяти у Ирины, когда та вышла с электрички, пишет Сиб. фм.
Также очевидцы ранее видели пропавшую на дороге и у остановки. Женщина кричала, что не хочет жить и кидалась под машины.
Напомним, что ранее в Новосибирске пропал 48-летний мужчина. Он должен был забрать ребенка из кружка, но этого не сделал.