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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Под Новосибирском видели живой загадочно пропавшую 34-летнюю женщину

3 марта 2023, 04:57
Фото: Лиза Алерт Новосибирск
Женщина странно себя вела
В Новосибирской области загадочным образом пропала Ирина Мыхова. Накануне ее видели в неадекватном состоянии.

В Бердске 23 февраля пропала 34-летняя Ирина Мыхова. В последний раз ее видели на станции Евсино в Искитимском районе 1 марта.

Муж женщины комментировать ее пропажу отказался. Единственное, что он предположил, это потерю памяти у Ирины, когда та вышла с электрички, пишет Сиб. фм.

Также очевидцы ранее видели пропавшую на дороге и у остановки. Женщина кричала, что не хочет жить и кидалась под машины.

Появились подробности загадочного исчезновения 34-летней женщины в Бердске
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Напомним, что ранее в Новосибирске пропал 48-летний мужчина. Он должен был забрать ребенка из кружка, но этого не сделал. 

Загадочное исчезновение новосибирца – он ушел забрать ребенка из кружка и пропал
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#Эмилия Губарева#Пропал#Пропала#Поиск#Лизаалерт#Общество#Город#Бердск#Новосибирская область#Искитим
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