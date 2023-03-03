Когда повысят пенсии новосибирским пенсионерам в 2023 году: точные даты

Социальный фонд с 1 января 2023 года объединил ПФР и ФСС - теперь вопросы пособий и выплат можно решать в режиме одного окна. О том, какие повышения пенсий произошли и какие еще предстоят в 2023 году, рассказал управляющий Социальным фондом по Новосибирской области Александр Терепа.