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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Рост пенсий в Новосибирской области в 2023 году: точные даты

3 марта 2023, 10:25
Фото: 1MI
Повышения пенсий пройдут в апреле и августе 2023 года.

Когда повысят пенсии новосибирским пенсионерам в 2023 году: точные даты

Социальный фонд с 1 января 2023 года объединил ПФР и ФСС - теперь вопросы пособий и выплат можно решать в режиме одного окна. О том, какие повышения пенсий произошли и какие еще предстоят в 2023 году, рассказал управляющий Социальным фондом по Новосибирской области Александр Терепа.

В Новосибирской области с 1 января на 4,8% выросли пенсии почти 600 тысяч неработающих пенсионеров. С 1 февраля на 11,9% выросли ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам, к которым относятся инвалиды 1, 2 и 3 группы, дети-инвалиды, участники и инвалиды войны, лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, а также ряд других категорий граждан.

«Социальные пенсии традиционно должны увеличиться с 1 апреля. В августе предстоит корректировка пенсий работающим пенсионерам, осуществлявшим трудовую деятельность в прошлом году» — рассказал о дальнейших повышениях выплат и пенсий в течение 2023 года Александр Терепа.

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Кого затронет увеличение пенсий 1 апреля — это получатели пенсии по потере кормильца; инвалиды I группы; II группы и III группы; а также дети-инвалиды; пожилые граждане, стаж работы которых не позволяет получить полную страховую пенсию и дети, потерявшие одного или обоих родителей.

В августе будет произведен перерасчет пенсий пенсионерам, которые работали в 2022 году. Это традиционный перерасчет, которых производится ежегодно — пенсия увеличивается в зависимости от накопленных за предыдущий год пенсионных баллов.

1 октября будут проиндексированы пенсии военным. Заместитель главы Минфина Леонид Горнин отметил, что предполагаемый процент индексации составит 10,5%, как указывает сайт «Парламентской газеты». Это повышение выведет размер средней пенсии военных пенсионеров на уровень 41,9 тысячи рублей.

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Также Управляющий отделением Социального фонда по Новосибирской области Александр Терепа рассказал, какие выплаты и какие услуги оказывает и начисляет без заявления.

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