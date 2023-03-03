Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Новосибирской области с 1 января на 4,8% выросли пенсии почти 600 тысяч неработающих пенсионеров. С 1 февраля на 11,9% выросли ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам, к которым относятся инвалиды 1, 2 и 3 группы, дети-инвалиды, участники и инвалиды войны, лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, а также ряд других категорий граждан.
«Социальные пенсии традиционно должны увеличиться с 1 апреля. В августе предстоит корректировка пенсий работающим пенсионерам, осуществлявшим трудовую деятельность в прошлом году» — рассказал о дальнейших повышениях выплат и пенсий в течение 2023 года Александр Терепа.
Кого затронет увеличение пенсий 1 апреля — это получатели пенсии по потере кормильца; инвалиды I группы; II группы и III группы; а также дети-инвалиды; пожилые граждане, стаж работы которых не позволяет получить полную страховую пенсию и дети, потерявшие одного или обоих родителей.
В августе будет произведен перерасчет пенсий пенсионерам, которые работали в 2022 году. Это традиционный перерасчет, которых производится ежегодно — пенсия увеличивается в зависимости от накопленных за предыдущий год пенсионных баллов.
1 октября будут проиндексированы пенсии военным. Заместитель главы Минфина Леонид Горнин отметил, что предполагаемый процент индексации составит 10,5%, как указывает сайт «Парламентской газеты». Это повышение выведет размер средней пенсии военных пенсионеров на уровень 41,9 тысячи рублей.
Также Управляющий отделением Социального фонда по Новосибирской области Александр Терепа рассказал, какие выплаты и какие услуги оказывает и начисляет без заявления.