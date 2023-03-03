atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:50

Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

В Новосибирске проект санзоны Клещихинского кладбища подорожал в 2,5 раза

3 марта 2023, 03:50
Фото: 1MI
В Новосибирске проект санзоны Клещихинского кладбища подорожал в 2,5 раза
Мэрия Новосибирска потратит 1,3 млн рублей на контракт по разработке проекта санзоны Клещихинского кладбища. В такую сумму работы оценил новый подрядчик, который выиграл аукцион.

Еще в прошлом году в ходе торгов определился другой подрядчик из Нижнего Новгорода. При этом за работы он просил всего 519 тысяч рублей. Однако, выполнить условия контракта ему вовремя не удалось, поэтому пришлось искать нового.

Мэрия снова объявила аукцион в конце 2022-го. Участвовали 3 компании, среди которых нашелся победитель. Только он запросил в 2,5 раза больше предыдущего - 1 289 999 рублей.

Тем временем, местные жители продолжают жить в неблагоприятных условиях и ждать, когда создадут санитарную зону на Клещихинском кладбище. Они сейчас дышат и вредными примесями с мусорного полигона по соседству.

Жителей Хилокского жилмассива признали потерпевшими из-за соседства со свалками
Узнать подробнее

Напомним, ранее также жители, живущие рядом с кладбищем рассказали, что их дома могут попасть под снос из-за санитарно-защитной зоны. Мэрия определила ее границы в 1 км - в этой окружности, как оказалось, живут люди

Жилые дома попали в санитарную зону Клещинского кладбища – их могут снести
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Кладбище#Новосибирск#Новосибирская область#Экология#Аукцион
Подпишитесь
"Сибирь" обыграла "Авангард" в первом матче плей-офф КХЛ: репортаж из Омска
Вчера, 16:52
"G-Drive Арена" против стадиона "Сибирь": где сыграет матчи плей-офф ХК "Сибирь"
1 марта 02:49
Троих военных из Новосибирской области освободили из плена на Украине
Вчера, 02:23
Гигантский пряничный НОВАТ рухнул из-за дешевого маргарина в Новосибирске
Сегодня, 03:39
Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области 2 и 3 марта
Вчера, 01:43
«Нюрнберг» 2023: отзывы зрителей о фильме про любовь и суд над нацизмом
Вчера, 09:30