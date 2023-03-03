В Новосибирске проект санзоны Клещихинского кладбища подорожал в 2,5 раза

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Еще в прошлом году в ходе торгов определился другой подрядчик из Нижнего Новгорода. При этом за работы он просил всего 519 тысяч рублей. Однако, выполнить условия контракта ему вовремя не удалось, поэтому пришлось искать нового.
Мэрия снова объявила аукцион в конце 2022-го. Участвовали 3 компании, среди которых нашелся победитель. Только он запросил в 2,5 раза больше предыдущего - 1 289 999 рублей.
Тем временем, местные жители продолжают жить в неблагоприятных условиях и ждать, когда создадут санитарную зону на Клещихинском кладбище. Они сейчас дышат и вредными примесями с мусорного полигона по соседству.
Напомним, ранее также жители, живущие рядом с кладбищем рассказали, что их дома могут попасть под снос из-за санитарно-защитной зоны. Мэрия определила ее границы в 1 км - в этой окружности, как оказалось, живут люди