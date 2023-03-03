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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

В Новосибирске сошедший с крыши снег раздавил автомобили на Промышленной

3 марта 2023, 05:28
Фото: "Инцидент Новосибирск"/группа ВК
Снег сошел с крыши дома на машины и повредил их в Новосибирске
Снежные глыбы сошли с крыши дома на Промышленной, 13 в Новосибирске и повредили машины. Автовладельцы уже массово пишут жалобы в УК.

Инцидент произошел, по словам соседей пострадавших, вечером 2 марта. Припаркованные автомобили возле подъезда многоэтажки на улице Промышленной завалило снегом.

«Снег сошел на две машины, которые стояли во дворе. Сегодня утром водители сфотографировали последствия, чтобы передать в управляющую. Зафиксировали вмятины, разбитые стекла», - рассказала Atas.info жительница дома Наталья Проскурина.

По словам женщины, крышу дома не чистили от снега с начала зимы. Над головами жильцов весят сосульки. Также недавний снегопад снес ограждение на крыше и они опасаются нового схода снежных валов.

«Мы и раньше обращались в ЖЭУ и УК, чтобы козырьки и кровлю очистили от снега, но никто не спешил. Ждут, когда упадет кому-то на голову», - сетует Наталья.

Напомним, несколько дней назад подобная история схода снега на машины произошла во дворе на улице Чаплыгина, 48 в Новосибирске.

В Новосибирске упавший снег с крыши помял припаркованные автомобили
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#Снег#Автомобиль#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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