В Новосибирске сошедший с крыши снег раздавил автомобили на Промышленной

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Инцидент произошел, по словам соседей пострадавших, вечером 2 марта. Припаркованные автомобили возле подъезда многоэтажки на улице Промышленной завалило снегом.
«Снег сошел на две машины, которые стояли во дворе. Сегодня утром водители сфотографировали последствия, чтобы передать в управляющую. Зафиксировали вмятины, разбитые стекла», - рассказала Atas.info жительница дома Наталья Проскурина.
По словам женщины, крышу дома не чистили от снега с начала зимы. Над головами жильцов весят сосульки. Также недавний снегопад снес ограждение на крыше и они опасаются нового схода снежных валов.
«Мы и раньше обращались в ЖЭУ и УК, чтобы козырьки и кровлю очистили от снега, но никто не спешил. Ждут, когда упадет кому-то на голову», - сетует Наталья.
Напомним, несколько дней назад подобная история схода снега на машины произошла во дворе на улице Чаплыгина, 48 в Новосибирске.