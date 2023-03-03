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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Знаменитый рэпер The Limba женился на кондитере из Бердска

3 марта 2023, 10:14
Фото: Соцсети The Limba
Девушка покорила рэпера своими тортами
Кондитер из Новосибирской области стала женой известного музыканта The Limba. Пара расписалась в конце февраля – на помолвку рэпер подарил невесте кольцо за 300 тысяч рублей.

Казахский рэпер Мухаметали Ахметжанов, выступающий под псевдонимом The Limba, женился на миллионерше из Новосибирской области. Его жена – Полина Филимонова, известная в России кондитер. Она открыла бизнес в 19 лет и добилась многомиллионных доходов.

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Ранее популярный артист скрывал отношения с избранницей. Однако личность девушки раскрыли фанаты певца. Вскоре пара перестала стесняться выкладывать совместные фотографии в соцсети.

Недавно The Limba опубликовал фото справки о заключении брака. Влюбленные поженились 20 февраля. Отметим, что музыкант прославился в России благодаря трекам Х.О, «Обманула», Coco LEau, «Дай мне ответ».

А его жена знаменита как в Новосибирске, так и в России. У нее собственная кондитерская онлайн-школа Pauline School. По данным «Контур.Фокус», в 2021 году выручка составила 102,9 млн рублей. Сейчас сибирячка проживает не в Бердске, а в Дубае. 

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