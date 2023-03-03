Знаменитый рэпер The Limba женился на кондитере из Бердска

А его жена знаменита как в Новосибирске, так и в России. У нее собственная кондитерская онлайн-школа Pauline School. По данным «Контур.Фокус», в 2021 году выручка составила 102,9 млн рублей. Сейчас сибирячка проживает не в Бердске, а в Дубае.