В свою очередь, вице-губернатор Сергей Сёмка, курирующий вопросы создания новых мусорных полигонов, заявляет, что, по его мнению, ход реализации так называемой "мусорной концессии" не противоречит законодательству. После завершения второго этапа конкурса по выбору концессионера в начале апреля его победитель представит проекты полигонов с заводами по переработке ТКО, которые будут направлены на государственную экологическую экспертизу. Она и даст, говорит вице-губернатор, исчерпывающие ответы о возможности или невозможности размещения полигонов в районе Плотниково или Верх-Тулы.