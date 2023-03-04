Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:39
В субботу, 4 марта, в центре Новосибирска, на площадке около театра "Глобус", прошла согласованная акция протеста против планов правительства Новосибирской области построить в рамках государственно-частного партнерства два новых мусорных полигона. Они будут располагаться в непосредственной близости от населенных пунктов и дачных поселков на правом и левом берега Оби. В пикете, по оценкам организаторов, приняло участие около 100 жителей Верх-Тулы, Раздольненского и Плотниковского сельсоветов.
"Все это дерьмо будет находиться на возвышенности и пойдет в речку Иня. А потом в реку Обь. И жители Новосибирска скорее всего не знают, какая нависла угроза экологической катастрофы, которая рано или поздно произойдет. В любом случае утечка будет… Это прямая диверсия", - описывает перспективы создания Правобережного полигона по захоронению и переработке ТБО житель Плотниково Валерий Мартынов.
Слово "экология" для бывшего капитана ледокола "Авраамий Завенягин" Мартынова не пустой звук. В 90-х годах он и его команда предотвратили чудовищное экологическое бедствие в море Лаптевых. После выхода на пенсию капитан выбрал для жизни Плотниково, как нетронутый природный уголок. И вот теперь, говорит моряк, жизнь всех жителей этой местности может быть в прямом смысле отравлена.
Активисты неоднократно пытались донести свою позицию до чиновников, наладить диалог, нашли и предложили альтернативные участки для размещения мусорных полигонов, как того требовали от них власти. Но, говорят, никаких кардинальных изменений в итоге не произошло.
"Нас никто не слышит и никто к нам не хочет прислушиваться. Естественно, мы и дальше будем проводить протестные акции, показывать, что нарушаются наши права на благополучную среду", - говорит жительница Верх-Тулы Ольга Давыдова.
В качестве свежего примера отсутствия диалога пикетчики привели отказ региональной комиссии по обращению с отходами ввести в свой состав двух представителей общественности, по одному от Плотниково и Верх-Тулы.
Активисты подчеркивают, что они не против строительства мусорных полигонов и заводов по переработке отходов, как таковых. Но их размещение должно учитывать в первую очередь интересы жителей территорий, прилегающих к опасных объектам, а не экономическую выгоду, говорят участники акции протеста.
В свою очередь, вице-губернатор Сергей Сёмка, курирующий вопросы создания новых мусорных полигонов, заявляет, что, по его мнению, ход реализации так называемой "мусорной концессии" не противоречит законодательству. После завершения второго этапа конкурса по выбору концессионера в начале апреля его победитель представит проекты полигонов с заводами по переработке ТКО, которые будут направлены на государственную экологическую экспертизу. Она и даст, говорит вице-губернатор, исчерпывающие ответы о возможности или невозможности размещения полигонов в районе Плотниково или Верх-Тулы.
Проект концессионного соглашения предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около села Верх-Тула.
Жители этих населенных пунктов требуют переноса планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Ранее прошли несколько акций протеста. Кроме того, активисты намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке.