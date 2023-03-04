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Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Новосибирцам начали поступать фейковые сообщения о смерти военных на СВО

4 марта 2023, 08:15
Фото: 1MI
Новосибирцев пугают гибелью мобилизованных родственников
Неизвестные пишут СМС новосибирцам о гибели их родных, участвующих в СВО. Земляков просят не реагировать так, как сообщения ложные.

Оказалось, жителям региона поступают еще и звонки с тревожными известиями. По их словам, номер звонящих скрыт, а голос обработан в программе.

«Мне позвонили два дня назад с неизвестного номера и сообщили, что якобы мой родственник погиб на спецоперации. У меня там брат и только на днях мы связывалась – все было в порядке. При этом мошенники даже не упоминали, что погиб именно брат. Это просто провокация», - рассказала Atas.info получившая ложный звонок сибирячка.

Сейчас все звонки и сообщения недоброжелателей проверяют специалисты. Они узнали, что вся информация от них – ложная.

Напомним, ранее новосибирцев пугали ядовитыми духами и отравленной водой. Якобы эта диверсия укронацистов.

Новосибирцев пугают в мессенджерах отравленной холерой водой
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#Алина Шефер#Общество#Участник СВО#Зона СВО#Новосибирск#Новосибирская область
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