Новосибирцам начали поступать фейковые сообщения о смерти военных на СВО

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Оказалось, жителям региона поступают еще и звонки с тревожными известиями. По их словам, номер звонящих скрыт, а голос обработан в программе.
«Мне позвонили два дня назад с неизвестного номера и сообщили, что якобы мой родственник погиб на спецоперации. У меня там брат и только на днях мы связывалась – все было в порядке. При этом мошенники даже не упоминали, что погиб именно брат. Это просто провокация», - рассказала Atas.info получившая ложный звонок сибирячка.
Сейчас все звонки и сообщения недоброжелателей проверяют специалисты. Они узнали, что вся информация от них – ложная.
Напомним, ранее новосибирцев пугали ядовитыми духами и отравленной водой. Якобы эта диверсия укронацистов.