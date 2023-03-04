Трое в лодке: мнительные новосибирцы вызвали спасателей на мираж лодки с людьми

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Сибиряки позвонили в дежурную службу МАСС и заявили, что на Оби плывет резиновая лодка с тремя людьми. Они якобы им машут и просят о помощи.
Специалисты выехали днем 3 марта на Октябрьский мост. Оттуда осмотрели реки и никого не нашли.
Есть вероятность, что увиденная новосибирцами ситуация – трое в лодке, не считая собаки – не мираж. Просто экстремалы могли спастись сами за то время, пока к ним ехали спасатели.