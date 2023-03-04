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Posted Сегодня, 03:19

Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:21

Updated Сегодня, 03:21

Трое в лодке: мнительные новосибирцы вызвали спасателей на мираж лодки с людьми

4 марта 2023, 03:19
Фото: 1MI
Спасатели искали на Оби в Новосибирске лодку с людьми

Мнительные новосибирцы вызвали спасателей на мираж лодки с людьми на Оби

Спасателям пришлось выезжать на Обь в Новосибирске, чтобы найти людей на лодке. Об этом их попросили горожане.

Сибиряки позвонили в дежурную службу МАСС и заявили, что на Оби плывет резиновая лодка с тремя людьми. Они якобы им машут и просят о помощи.

Специалисты выехали днем 3 марта на Октябрьский мост. Оттуда осмотрели реки и никого не нашли.

Есть вероятность, что увиденная новосибирцами ситуация – трое в лодке, не считая собаки – не мираж. Просто экстремалы могли спастись сами за то время, пока к ним ехали спасатели.

#Алина Шефер#Спасатели#Обь#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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