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Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

В Новосибирске бродячие собаки разорвали на клочки домашнего кота

4 марта 2023, 05:24
Фото: 1MI
Кота сибирячки загрызли бродячие собаки
Жительница Дзержинского района Новосибирска нашла своего кота, загрызенного собаками. Она рассказала, что возле жилых домов обитает стая из 20 агрессивных псов.

Любимого кота сибирячки разодрали на клочки бродячие собаки на улице Ярослава Гашека. Стая выходит на охоту каждую ночь и терроризирует не только домашних питомцев.

«В стае примерно 20 собак. Они бродят по участкам, дворам, вылавливают котов и убивают их. Кидаются и на людей. Уже обращались в службы отлова, но безрезультатно», - рассказала Atas.info местная жительница.

По словам сибирячки, родители теперь стараются забирать детей из школы из-за стаи, не дожидаясь, когда они сами придут домой. Вечером им страшно даже гулять во дворах.

 

#Алина Шефер#Питомцы#Бродячие собаки#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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