В Новосибирске бродячие собаки разорвали на клочки домашнего кота

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Любимого кота сибирячки разодрали на клочки бродячие собаки на улице Ярослава Гашека. Стая выходит на охоту каждую ночь и терроризирует не только домашних питомцев.
«В стае примерно 20 собак. Они бродят по участкам, дворам, вылавливают котов и убивают их. Кидаются и на людей. Уже обращались в службы отлова, но безрезультатно», - рассказала Atas.info местная жительница.
По словам сибирячки, родители теперь стараются забирать детей из школы из-за стаи, не дожидаясь, когда они сами придут домой. Вечером им страшно даже гулять во дворах.