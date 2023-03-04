В Новосибирске дворы завалили грязной кучей снега после уборки дороги

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
«На эту ситуацию мы множество раз жаловались в мэрию. Горы снега выстроены возле подъездов, детских площадок, на тротуарах с декабря. Весной нас просто затопит», - сетуют местные жители.
Также сибиряки рассказали, что в этих грязных кучах дети роют тоннели. Еще скатываются с них на ледянках прямо на проезжую часть.
В подъездах уже отсыревают стены. Сейчас жители Твардовского, 22/1 готовят заявление в прокуратуру.