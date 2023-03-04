atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

В Новосибирске дворы завалили грязной кучей снега после уборки дороги

4 марта 2023, 06:42
Фото: 1MI
Грязные кучи снега оставили во дворе после уборки дороги
Жители Новосибирска пожаловались на грязные снежные кучи во дворах, которые дети используют как горку. Их оставили после уборки дорожники на Твардовского, 22/1.
«На эту ситуацию мы множество раз жаловались в мэрию. Горы снега выстроены возле подъездов, детских площадок, на тротуарах с декабря. Весной нас просто затопит», - сетуют местные жители.

Также сибиряки рассказали, что в этих грязных кучах дети роют тоннели. Еще скатываются с них на ледянках прямо на проезжую часть.

В подъездах уже отсыревают стены. Сейчас жители Твардовского, 22/1 готовят заявление в прокуратуру.

 

#Алина Шефер#Снег#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
"Сибирь" обыграла "Авангард" в первом матче плей-офф КХЛ: репортаж из Омска
2 марта 16:52
"G-Drive Арена" против стадиона "Сибирь": где сыграет матчи плей-офф ХК "Сибирь"
1 марта 02:49
Троих военных из Новосибирской области освободили из плена на Украине
2 марта 02:23
Крупнейший театр Сибири НОВАТ рухнул из-за ошибки новосибирских кондитеров
Вчера, 03:39
Бешеная енотовидная собака покусала человека под Новосибирском – введен карантин
Вчера, 08:19
«Нюрнберг» 2023: отзывы зрителей о фильме про любовь и суд над нацизмом
2 марта 09:30