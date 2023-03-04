В Новосибирске ребенок сломал позвоночник во время кувырков на физкультуре

«Со школы нам даже не звонили, не интересовались здоровьем своего ученика. Я позвонила сама и сказала, что у сына перелом трех позвонков. Попросила перевести его на домашнее обучение – пока не ответили», - пожаловалась мама пострадавшего школьника в своих соцсетях.