В Новосибирске ребенок сломал позвоночник во время кувырков на физкультуре

Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
Modified Сегодня, 02:38
Updated Сегодня, 02:38
Мальчик обучается в одной из школ Заельцовского района. На физкультуре он выполнил кувырок через планку и сломал позвоночник.
На боли ребенок пожаловался учительнице, но она ему не поверила. Только спустя время отправила к школьному медику и без сопровождения.
«Со школы нам даже не звонили, не интересовались здоровьем своего ученика. Я позвонила сама и сказала, что у сына перелом трех позвонков. Попросила перевести его на домашнее обучение – пока не ответили», - пожаловалась мама пострадавшего школьника в своих соцсетях.
Женщина добавила, что об этом инциденте уже знают в полиции. При этом пресс-служба ГУ МВД региона пока не давала СМИ официальных комментариев.