atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:35

Published Сегодня, 02:35

Modified Сегодня, 02:38

Updated Сегодня, 02:38

В Новосибирске ребенок сломал позвоночник во время кувырков на физкультуре

4 марта 2023, 02:35
Фото: 1MI
Школьник сломал позвоночник на физкультуре в Новосибирске
Третьеклассник пожаловался на боли в спине во время урока физкультуры в Новосибирске. Его мама рассказала, что он сломал три позвонка.

Мальчик обучается в одной из школ Заельцовского района. На физкультуре он выполнил кувырок через планку и сломал позвоночник.

На боли ребенок пожаловался учительнице, но она ему не поверила. Только спустя время отправила к школьному медику и без сопровождения.

«Со школы нам даже не звонили, не интересовались здоровьем своего ученика. Я позвонила сама и сказала, что у сына перелом трех позвонков. Попросила перевести его на домашнее обучение – пока не ответили», - пожаловалась мама пострадавшего школьника в своих соцсетях.

Женщина добавила, что об этом инциденте уже знают в полиции. При этом пресс-служба ГУ МВД региона пока не давала СМИ официальных комментариев.

#Алина Шефер#Дети#Травма#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
"Сибирь" обыграла "Авангард" в первом матче плей-офф КХЛ: репортаж из Омска
2 марта 16:52
"G-Drive Арена" против стадиона "Сибирь": где сыграет матчи плей-офф ХК "Сибирь"
1 марта 02:49
Троих военных из Новосибирской области освободили из плена на Украине
2 марта 02:23
Крупнейший театр Сибири НОВАТ рухнул из-за ошибки новосибирских кондитеров
Вчера, 03:39
Бешеная енотовидная собака покусала человека под Новосибирском – введен карантин
Вчера, 08:19
«Нюрнберг» 2023: отзывы зрителей о фильме про любовь и суд над нацизмом
2 марта 09:30