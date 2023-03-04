В Новосибирске жителям взорвавшегося дома прислали платежки за ЖКХ

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Напомним, 9 февраля в этой пятиэтажке произошел взрыв из-за утечки газа. Обрушились подъезды так, что дом поделился пополам. Погибли 15 жильцов. Больше там никто не живет – выживших расселяют.
На днях пострадавшие собственники квартир получили квитанции на оплату коммуналки, включая счет за газ. Об этом они рассказали КП-Новосибирск.
По словам одной из экс-жительниц, в феврале она должна заплатить за ЖКХ 3,8 тысячи рублей. Разобраться в ситуации с УК не получилось, до них не смогли дозвониться.