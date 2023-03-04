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Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

В Новосибирске жителям взорвавшегося дома прислали платежки за ЖКХ

4 марта 2023, 09:46
Фото: atas.info
Жителям Линейной, 39 в Новосибирске выставили счета за ЖКХ после взрыва газа в доме. Они возмущены и требуют огласки этой ситуации.

Напомним, 9 февраля в этой пятиэтажке произошел взрыв из-за утечки газа. Обрушились подъезды так, что дом поделился пополам. Погибли 15 жильцов. Больше там никто не живет – выживших расселяют.

На днях пострадавшие собственники квартир получили квитанции на оплату коммуналки, включая счет за газ. Об этом они рассказали КП-Новосибирск.

По словам одной из экс-жительниц, в феврале она должна заплатить за ЖКХ 3,8 тысячи рублей. Разобраться в ситуации с УК не получилось, до них не смогли дозвониться.

#Алина Шефер#ЖКХ#Взрыв#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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