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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

12-летнюю девочку сбили в Бердске – она шла на красный сигнал светофора

5 марта 2023, 11:33
Фото: ГИБДД по г. Бердску
Девочка получила травмы
В пригороде Новосибирска, в Бердске, автомобилист сбил 11-летнюю девочку. Ребенок шла на красный сигнал светофора, о чем узнал Atas.info.

В воскресенье, 5 марта в Бердске произошло ДТП, в результате которого пострадала 11-летняя девочка. За рулем автомобиля Toyota была женщина 1981 года рождения. Водитель ехала в 14:00 по улице Ленина.

«В пути следования у дома 33 допустила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне регулируемого пешеходного перехода, на красный сигнал светофора», - уточнили Atas.info Юлия Ракунова, инспектор по пропаганде дорожного движения отделения ГИБДД по г. Бердску.

В результате ДТП пострадала девочка 11 лет. Ее доставили в лечебное учреждение. Характер травм уточняется. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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#Эмилия Губарева#ДТП#Дети#Транспорт#Происшествия#Город#Бердск
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