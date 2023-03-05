12-летнюю девочку сбили в Бердске – она шла на красный сигнал светофора

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В воскресенье, 5 марта в Бердске произошло ДТП, в результате которого пострадала 11-летняя девочка. За рулем автомобиля Toyota была женщина 1981 года рождения. Водитель ехала в 14:00 по улице Ленина.
«В пути следования у дома 33 допустила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне регулируемого пешеходного перехода, на красный сигнал светофора», - уточнили Atas.info Юлия Ракунова, инспектор по пропаганде дорожного движения отделения ГИБДД по г. Бердску.
В результате ДТП пострадала девочка 11 лет. Ее доставили в лечебное учреждение. Характер травм уточняется. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.