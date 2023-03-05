Модель из Новосибирска встречается с самым дорогим российским футболистом Головиным

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Ангелина Ващенко встречается с российским футболистом Александром Головиным уже много лет. В 2018-м году ходили слухи о расставании пары, однако позже эта информация не подтвердилась. Вернее, спортсмен ставил на время в соцсетях семейное положение «в активном поиске», но затем снова обозначил отношения с моделью.
Отметим, что Ангелина является выпускницей СГУПСа. В 17-летнем возрасте она занялась моделингом. Когда влюбленные начали встречаться, то сибирячка перестала вести соцсети и общаться со знакомыми из Новосибирска.
Девушке сейчас 27 лет, а ее партнеру – 26. Футболист родился в Кемеровской области. Сейчас он является полузащитником французского клуба «Монако» и сборной России. Он заслуженный мастер спорта России.
У Александра Головина в 2022 году была самая большая зарплата в футболе среди игроков. Спортсмен зарабатывает $97 тысяч каждую неделю или $5 млн в год и считается самым дорогим игроком сборной России по футболу.