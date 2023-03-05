Модель из Новосибирска встречается с самым дорогим российским футболистом Головиным

Ангелина Ващенко встречается с российским футболистом Александром Головиным уже много лет. В 2018-м году ходили слухи о расставании пары, однако позже эта информация не подтвердилась. Вернее, спортсмен ставил на время в соцсетях семейное положение «в активном поиске», но затем снова обозначил отношения с моделью.