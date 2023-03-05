Новосибирец попал под электричку в Академгородке

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Как рассказали очевидцы, инцидент произошел 4 марта в вечернее время в районе Академгородка. Прибывшая в 23:11 последняя электричка сбила пешехода.
«Сибиряк попал под последнюю электричку на станции "Сеятель", которая прибывает в 23:11», — говорится в паблике.
Из-под вагонов пригородного поезда жителя Новосибирска доставали очевидцы. По словам свидетелей, некоторое время пострадавший был без сознания.
Через 10-12 минут на место происшествия прибыла скорая помощь. Мужчина выжил. Какие именно он получил травмы – уточняется.
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