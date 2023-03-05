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Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Новосибирец попал под электричку в Академгородке

5 марта 2023, 07:49
Фото: Инцидент Новосибирск/ВК
Мужчина получил травмы
В Новосибирске мужчина угодил под колеса электропоезда, сообщается в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел 4 марта в вечернее время в районе Академгородка. Прибывшая в 23:11 последняя электричка сбила пешехода.

«Сибиряк попал под последнюю электричку на станции "Сеятель", которая прибывает в 23:11», — говорится в паблике.

Из-под вагонов пригородного поезда жителя Новосибирска доставали очевидцы. По словам свидетелей, некоторое время пострадавший был без сознания.

Через 10-12 минут на место происшествия прибыла скорая помощь. Мужчина выжил. Какие именно он получил травмы – уточняется.

Расписание четырех электричек изменится в Новосибирской области с 6 марта 2023
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Читайте также о том, что в НСО изменится расписание электричек. Это связано с новыми остановками. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Общество#Город#Новосибирск#Академгородок
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