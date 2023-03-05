Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
В Министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области сообщили, что "вопрос капитального ремонта фасада МКД 16 находится на контроле министерства". Существует оценка технического состояния фасада и положительное решение экспертизы по проектной документации. Однако, подчеркивают в ведомстве, установлена необходимость выполнения детального инструментального обследования несущих конструкций здания, по итогам которого "в случае необходимости требуется выполнить мероприятия по приведению несущих конструкций здания в работоспособное состояние (выполнить усиление несущих конструкций, инициирование трещин и основания фундамента)". И только после выполнения этих работ можно будет начать капремонт фасада.
"О том, когда будет проведено инструментальное обследование, информации нет" – резюмирует региональное МинЖКХ.
В государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области сообщили, что в марте 2022 года согласовали документацию по проведению капительного ремонта. На этом все и закончилось.
"Заявление на выдачу разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в Инспекцию не поступало, соответственно разрешение на проведение работ не выдавалось", - говорится в официальном ответе инспекции.
В свою очередь, в ответе на запрос редакции в Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области подчеркивается, что капремонт фасада 100-квартирного дома был запланирован на 2022 года, ремонт внутридомовой системы канализации на 2021. А на 2029 год запланирована замена лифтов.
"В период с 2020 года и по настоящее время обращений от жителей МКД № 16 по неудовлетворительному состоянию фасада и кровли не поступало", - констатируют в Госжилинспекции.
В региональном Фонде модернизации ЖКХ, организации, которая непосредственно отвечает за проведение капитального ремонта, на запрос редакции о причинах срыва сроков реконструкции фасада и планах по ее началу, не ответили.
Ранее мы рассказывали, что "Стоквартирный дом" на Красном проспекте, 16, признанный объектом культурного наследия федерального значения, требует капитального ремонта. Крыша течет, фасад разрушается. Жильцы намерены с помощью прокуратуры добиваться исполнения законодательства, которое обязывает местные власти заботиться о сохранении подобных памятников архитектуры.
100-квартирный дом работников крайисполкома был построен в 1934—1937 годах по проекту архитекторов Крячкова, Гордеева и Тургенева. В нем изящно переплетены элементы модерна, неоклассики и конструктивизма. Проект дома был удостоен диплома первой степени, золотой медали и Гран-при Международной выставке искусств и техники в Париже в 1937 году.