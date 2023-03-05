В Министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области сообщили, что "вопрос капитального ремонта фасада МКД 16 находится на контроле министерства". Существует оценка технического состояния фасада и положительное решение экспертизы по проектной документации. Однако, подчеркивают в ведомстве, установлена необходимость выполнения детального инструментального обследования несущих конструкций здания, по итогам которого "в случае необходимости требуется выполнить мероприятия по приведению несущих конструкций здания в работоспособное состояние (выполнить усиление несущих конструкций, инициирование трещин и основания фундамента)". И только после выполнения этих работ можно будет начать капремонт фасада.