80 дорог и мостов отремонтируют в Новосибирской области по нацпроекту БКД в этом году

Государственными и муниципальными заказчиками завершается заключение контрактов на работы в предстоящий дорожный сезон. В планах привести в нормативное состояние 80 объектов – дорожники будут проводить реконструкцию и ремонт (в том числе капитальный) на объектах транспортной инфраструктуры.



«Объекты на 2023 год согласованы. В настоящее время проходит процедура контрактации, которая завершена уже на 81 %. Срок окончания заключения контрактов с подрядчиками – 31 марта», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



19 объектов БКД этого года расположены в городе Новосибирске. По планам отремонтируют улицы Софийскую и Тайгинскую, Советское шоссе и дамбу ОбьГЭС. Остальные объекты распределены по 27 районам области. Среди них – автодороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» и «Здвинск - Довольное» с выходом на дорогу «К-09».