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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Бывший регоператор по обращению с отходами "Экология Новосибирск" признан банкротом

6 марта 2023, 12:06
Фото: 1MI
Иск о самобанкростве компания подала в 2022 году

Экс-регоператора "Экологию Новосибирск" официально признали признали банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО "Экология Новосибирск" банкротом и ввел в компании конкурсное производство до 4 сентября 2023 года

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 6 марта 2023 года компания "Экология Новосибирск" признана банкротом, в ней введена процедура конкурсного производства до сентября текущего года. Конкурсным управляющим назначен Владислав Баряев, который ранее был внешним управляющим компании.

Внешнее управление в ООО «Экология-Новосибирск» было введено в октябре 2022 года на срок до февраля 2024 года. Заявление о банкротстве компания подала самостоятельно, считалось, что такой шаг поможет финансовому оздоровлению. Свою деятельность компания не прекращала, однако в декабре 2022 года в ней со скандалом сменился внешний управляющий.

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В феврале 2023 года "Экологию Новосибирск" лишили статуса регионального оператора по обращению с ТБО. Поводом для этого послужило отсутствие банковской гарантии на 2023 года, которая является обязательным условием для работы. С 11 февраля обязанности регоператора временно возложены на МУП "Спецавтохозяйство".

ООО "Экология Новосибирск" начала работу в качестве регионального оператора по обращению с отходами Новосибирской области в 2019 году. В мае 2022 правительство Новосибирской области расторгло концессионное соглашение с "Экология Новосибирск" на строительство двух мусоросортировочных комплексов.

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