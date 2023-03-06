Внешнее управление в ООО «Экология-Новосибирск» было введено в октябре 2022 года на срок до февраля 2024 года. Заявление о банкротстве компания подала самостоятельно, считалось, что такой шаг поможет финансовому оздоровлению. Свою деятельность компания не прекращала, однако в декабре 2022 года в ней со скандалом сменился внешний управляющий.