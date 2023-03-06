Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 6 марта 2023 года компания "Экология Новосибирск" признана банкротом, в ней введена процедура конкурсного производства до сентября текущего года. Конкурсным управляющим назначен Владислав Баряев, который ранее был внешним управляющим компании.
Внешнее управление в ООО «Экология-Новосибирск» было введено в октябре 2022 года на срок до февраля 2024 года. Заявление о банкротстве компания подала самостоятельно, считалось, что такой шаг поможет финансовому оздоровлению. Свою деятельность компания не прекращала, однако в декабре 2022 года в ней со скандалом сменился внешний управляющий.
В феврале 2023 года "Экологию Новосибирск" лишили статуса регионального оператора по обращению с ТБО. Поводом для этого послужило отсутствие банковской гарантии на 2023 года, которая является обязательным условием для работы. С 11 февраля обязанности регоператора временно возложены на МУП "Спецавтохозяйство".
ООО "Экология Новосибирск" начала работу в качестве регионального оператора по обращению с отходами Новосибирской области в 2019 году. В мае 2022 правительство Новосибирской области расторгло концессионное соглашение с "Экология Новосибирск" на строительство двух мусоросортировочных комплексов.