ЛДПР объявила о создании нового движения “Плечом к плечу”

В Новосибирске связаться с представителями движения можно в группах «ZOV 54» и «ZOV с ГруZдевой». На страницах в социальных сетях можно найти подробную информацию, какая помощь необходима активисткам в данный момент. Также здесь публикуют подробный отчет о деятельности движения. Волонтерское движение ZOV 54 формирует грузы с гуманитарной помощью для участников СВО. Земляки приносят вещи. продукты, медикаменты, а волонтёры отправляют посылки в зону спецоперации. Теперь участники движения объединились и с теми, кто готов шить и уже шьет для фронта. Так и в тылу куётся победа.