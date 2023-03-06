ЛДПР объявила о создании нового движения “Плечом к плечу”

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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«На самом деле, в России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогает нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу», — лидер ЛДПР Слуцкий.
Шесть месяцев назад в ЛДПР обратились женщины, которые состоят в движении «Шьем для наших». Оно было создано несколькими активистками, а сейчас объединяет огромное количество женщин из ста пятидесяти городов. Участницы движения шьют для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, нательное и термобелье, варежки, балаклавы, маскировочные сети, шапки, повязки, дождевики, а также изготавливают носилки. Многие женщины присоединились к движению после того, как их мужчины отправились в зону СВО.
По словам координатора движения «Шьем для наших» в Перми Элины Патыковой, на данный момент только из их города отправили в зону боевых действий семнадцать тысяч готовых изделий.
ЛДПР помогает швейным батальонам во многих регионах, в том числе занимается закупкой материалов, швейного оборудования, оказывает помощь в логистике и даже отдала под швейный цех один из своих офисов в Москве. Идейной вдохновительницей проекта стала Элина Патыкова - популярный блогер из Перми. С начала специальной военной операции она записывает видеоуроки для тех, кто хочет оказывать помощь военнослужащим, но не знает, как это сделать.
В Новосибирске связаться с представителями движения можно в группах «ZOV 54» и «ZOV с ГруZдевой». На страницах в социальных сетях можно найти подробную информацию, какая помощь необходима активисткам в данный момент. Также здесь публикуют подробный отчет о деятельности движения. Волонтерское движение ZOV 54 формирует грузы с гуманитарной помощью для участников СВО. Земляки приносят вещи. продукты, медикаменты, а волонтёры отправляют посылки в зону спецоперации. Теперь участники движения объединились и с теми, кто готов шить и уже шьет для фронта. Так и в тылу куётся победа.