Рекордное число населенных пунктов НСО будет обеспечено сотовой связью и интернетом

«Напомню, в 2018 году я высказывал замечания к подходам по реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» – в те годы все завершалось установкой столба с вайфай посредине села. Мы тогда сказали – нет, в Новосибирской области мы одновременно будем подключать социальные объекты, органы власти, сегодня подключаем отдельные домохозяйства, идем большими темпами, и в ближайшие годы везде, где связь необходима, она будет. Можете заверить жителей даже малых населённых пунктов, как минимум от 100 человек, что у каждого будет и связь, и интернет, и все соответствующие современные сервисы.