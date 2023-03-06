Стали известны адреса домов в Новосибирске, которые почти месяц остаются без газа

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
Первый заместитель мэра города Новосибирска Борис Буреев доложил губернатору, что в Заельцовском районе временно отключены от газа три дома. Связано это с последствиями взрыва газа в доме на Линейной, 39.
Напомним, что 9 февраля в пятиэтажном доме произошла утечка газа. Частично обрушились два подъезда. Погибли 15 человек. Выживших жильцов расселяют из аварийного дома, так как он подлежит только сносу.
Губернатор Андрей Травников попросил объяснить, почему в трех домах до сих пор не восстановлено газоснабжение – уже почти месяц.
«В настоящее время частично отключено газоснабжение в двух домах Красный проспект, 81/2, 81/3 и улице Линейной, 41», - сказал Борис Буреев.
По словам первого зама мэра, для готовки пищи газ у жильцов есть. В настоящий момент осуществляются мероприятия, позволяющие собственникам дать доступ к газу в полном объеме. В ближайшие дни газоснабжение восстановят.
Читайте также о том, как жителям Линейной, 39 в Новосибирске выставили счета за ЖКХ после взрыва газа в доме. В платежках указана оплата за газ.