atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

Стали известны адреса домов в Новосибирске, которые почти месяц остаются без газа

6 марта 2023, 04:00
Фото: atas.info
Восстановят газоснабжение в ближайшие дни
В Новосибирске отключенными от газоснабжения из-за взрыва в доме на Линейной остаются еще 3 дома. Во время оперативного совещания в региональном правительстве 5 марта были названы адреса жилых объектов.

Первый заместитель мэра города Новосибирска Борис Буреев доложил губернатору, что в Заельцовском районе временно отключены от газа три дома. Связано это с последствиями взрыва газа в доме на Линейной, 39.

Напомним, что 9 февраля в пятиэтажном доме произошла утечка газа. Частично обрушились два подъезда. Погибли 15 человек. Выживших жильцов расселяют из аварийного дома, так как он подлежит только сносу.

Губернатор Андрей Травников попросил объяснить, почему в трех домах до сих пор не восстановлено газоснабжение – уже почти месяц.

«В настоящее время частично отключено газоснабжение в двух домах Красный проспект, 81/2, 81/3 и улице Линейной, 41», - сказал Борис Буреев.

По словам первого зама мэра, для готовки пищи газ у жильцов есть. В настоящий момент осуществляются мероприятия, позволяющие собственникам дать доступ к газу в полном объеме. В ближайшие дни газоснабжение восстановят.

В Новосибирске жителям взорвавшегося дома прислали платежки за ЖКХ
Узнать подробнее

Читайте также о том, как жителям Линейной, 39 в Новосибирске выставили счета за ЖКХ после взрыва газа в доме. В платежках указана оплата за газ. 

#Взрыв дома на ул. Линейной#Взрыв#Дом#Газ#Общество#Происшествия#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
Подпишитесь
В Новосибирске разрушается легендарный 100-квартирный дом: планов по капремонту нет
Вчера, 06:41
Директор школы прокомментировала гибель 14-летнего подростка под Новосибирском
Сегодня, 01:24
«Сибирь — Авангард» плей-офф КХЛ 6 марта 2023: во сколько смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 03:02
Блогер из Новосибирска нашел горы мусора на Мальдивах
Вчера, 08:10
В Новосибирске матери отказали в лечении 4-летнего сына с разбитой головой
Вчера, 07:24
Толпа и паника. В ТРЦ «Мега» в Новосибирске произошло короткое замыкание
Вчера, 03:01