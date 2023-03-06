Угодил в 2-х метровую яму: как в Новосибирске водитель отсудил у мэрии 240 тысяч

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 02:21
По данным суда, инцидент произошел 11 апреля 2022 года. Водитель за рулем автомобиля Nissan Leopard ехал по Гусинобродскому шоссе. У дома № 68 его машина попала в яму – 2,9 м. в длину и 1 м. в ширину. При этом знаки о ремонтных работах установлены не были.
По итогу, автомобилист вызвал ГИБДД. Сотрудники задокументировали повреждения переднего бампера, левого переднего и левого заднего колес, левого заднего брызговика и скрытые повреждения.
Решение суда – взыскать с Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса муниципалитета в пользу индивидуального предпринимателя, которому водитель передал права требования долга, 243 тысяч рублей. Стоит отметить, что восстановительный ремонт машины стоил 207 тысяч рублей.