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Угодил в 2-х метровую яму: как в Новосибирске водитель отсудил у мэрии 240 тысяч

6 марта 2023, 02:18
Фото: 1MI
Водитель на автомобиле угодил в двухметровую яму

Водитель из Новосибирска отсудил у мэрии более 240 тысяч после наезда на яму

Житель Новосибирска подал в суд на городскую мэрию после наезда на яму – ремонт автомобиля обошелся в 200 тысяч рублей. Об этом стало известно на сайте Арбитражного суда региона.

По данным суда, инцидент произошел 11 апреля 2022 года. Водитель за рулем автомобиля Nissan Leopard ехал по Гусинобродскому шоссе. У дома № 68 его машина попала в яму – 2,9 м. в длину и 1 м. в ширину. При этом знаки о ремонтных работах установлены не были.

По итогу, автомобилист вызвал ГИБДД. Сотрудники задокументировали повреждения переднего бампера, левого переднего и левого заднего колес, левого заднего брызговика и скрытые повреждения.

Решение суда – взыскать с Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса муниципалитета в пользу индивидуального предпринимателя, которому водитель передал права требования долга, 243 тысяч рублей. Стоит отметить, что восстановительный ремонт машины стоил 207 тысяч рублей.

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#Мэрия#Суд#Автомобиль#Транспорт#Город#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева
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