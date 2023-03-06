Угодил в 2-х метровую яму: как в Новосибирске водитель отсудил у мэрии 240 тысяч

По данным суда, инцидент произошел 11 апреля 2022 года. Водитель за рулем автомобиля Nissan Leopard ехал по Гусинобродскому шоссе. У дома № 68 его машина попала в яму – 2,9 м. в длину и 1 м. в ширину. При этом знаки о ремонтных работах установлены не были.