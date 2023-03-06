В 2022 году в 2,3 раза больше предпринимателей получили финансирование по ПСК

Больше всего в программе ПСК заинтересовались компании из сферы торговли — им было выделено 63,4 миллиарда рублей, или 27% от общего объема инвестиций, после них обрабатывающие производства — 57,5 миллиарда, или 25%, замыкают топ-3 компании, которые осуществляют операции с недвижимостью — 40,3 миллиарда, или 17%. Также к кредитам часто обращались компании из сферы транспортировки и хранения — 26,5 миллиарда, или 11%, и предприятия, занятые в строительстве, — 10 миллиардов рублей, или 4%.