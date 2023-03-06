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Updated Сегодня, 08:13

В 2022 году в 2,3 раза больше предпринимателей получили финансирование по ПСК

6 марта 2023, 08:13
Фото: pxhere.com
В прошлом году малому и среднему бизнесу выделили финансирование по программе стимулирования кредитования (ПСК) в размере 232,3 миллиарда рублей — в 2,3 раза больше, чем в 2021 году.

Расширенные возможности льготного кредитования привлекли более 6,5 тысячи компаний, для сравнения: в 2021 году к ним обратились чуть более трех тысяч предпринимателей, - пишут РИА-Новости.

По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, члена совета директоров Центробанка РФ Михаила Мамуты, увеличить кредитование МСП удалось благодаря антикризисным программам льготного кредитования ЦБ, в том числе ПСК.

Мамута отметил, что программу ПСК пришлось донастраивать несколько раз, учитывая тот факт, что в основном предпринимателям необходимы оборотные средства.

В этом году было решено сосредоточить внимание именно на инвестиционных кредитах компаниям, которые способствуют структурной трансформации нашей экономики.

Для этой цели Банк России вместе с правительством запустил комбинированную программу. С помощью нее бизнесу из приоритетных отраслей становится доступна двойная поддержка, а также получение финансирования по очень выгодной ставке – от 2,5 до 4%.

«‎Банк России вместе с правительством определил лимит выдач по этой программе в размере 100 млрд рублей», – добавил Михаил Мамута.

Больше всего в программе ПСК заинтересовались компании из сферы торговли — им было выделено 63,4 миллиарда рублей, или 27% от общего объема инвестиций, после них обрабатывающие производства — 57,5 миллиарда, или 25%, замыкают топ-3 компании, которые осуществляют операции с недвижимостью — 40,3 миллиарда, или 17%. Также к кредитам часто обращались компании из сферы транспортировки и хранения — 26,5 миллиарда, или 11%, и предприятия, занятые в строительстве, — 10 миллиардов рублей, или 4%.

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич при этом отметил, что более 232 миллиардов рублей из средств, которые были предоставлены предпринимателям в рамках ПСК, на малый и микробизнес пришлось более 81%.

«Одна из задач стратегии развития Корпорации МСП – увеличение количества получателей поддержки, в том числе финансовой. В 2022 году в два с лишним раза больше предпринимателей смогли привлечь финансирование по совместной с Банком России программе стимулирования кредитования. Также мы реализуем специальные отраслевые программы, например для высокотехнологичных компаний, промышленности и туризма», – добавил Исаевич.

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