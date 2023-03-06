В Новосибирске похоронят погибшего на СВО военного в его день рождения

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Сибиряка похоронят на Заельцовском кладбище в 14:00. Как написали в группе «Инцидент Новосибирск» его друзья, сегодня Артем отметил бы свой день рождения.
Мужчина героически погиб в зоне спецоперации 12 февраля 2023 года. Отбыл на службу он 22 декабря добровольцем.
«По роковой судьбе прощаемся мы с ним в его день рождения. Мы гордимся тобой, ты навсегда останешься в наших сердцах и нашей памяти! Пусть земля тебе будет пухом!», - пишут близкие Артема Лаврова.
Напомним, ранее стало известно, что в СВО погиб военный Раис Абдулов из Новосибирской области.