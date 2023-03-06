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Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

В Новосибирске похоронят погибшего на СВО военного в его день рождения

6 марта 2023, 06:14
Фото: Инцидент Новосибирск/ВК
Новосибирца, погибшего на СВО, похоронят в день рождения
Военный из Новосибирска Артем Лавров погиб в ходе спецоперации. Сегодня, 6 марта, состоится церемония прощания с героем.

Сибиряка похоронят на Заельцовском кладбище в 14:00. Как написали в группе «Инцидент Новосибирск» его друзья, сегодня Артем отметил бы свой день рождения.

Мужчина героически погиб в зоне спецоперации 12 февраля 2023 года. Отбыл на службу он 22 декабря добровольцем.

«По роковой судьбе прощаемся мы с ним в его день рождения. Мы гордимся тобой, ты навсегда останешься в наших сердцах и нашей памяти! Пусть земля тебе будет пухом!», - пишут близкие Артема Лаврова.

Напомним, ранее стало известно, что в СВО погиб военный Раис Абдулов из Новосибирской области.

Военнослужащий из Новосибирской области Раис Абдулов погиб в зоне СВО
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#Алина Шефер#Погиб#Участник СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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