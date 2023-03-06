В Новосибирской области страусы снесли яйцо весом 1,8 килограмма

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Как рассказала владелица хозяйства Анастасия сайту «АиФ-Новосибирск», таким гигантским экземпляром их птицы никогда не радовали. В среднем вес страусиных яиц достигает 1,5 кг.
По словам женщины, на воле, в природной среде, страусы могут снести 3-килограммовые яйца. В Сибири такие случаи редки из-за климата.
На ферме некоторые яйца страусов используют в готовке. Но есть и те, которые птицы высиживают до вылупленные детенышей. Чтобы их численность росла.
Также Анастасия добавила, что страусиные яйца в регионе продаются за 3000 рублей.