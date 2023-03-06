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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

В Новосибирской области страусы снесли яйцо весом 1,8 килограмма

6 марта 2023, 10:39
Фото: nsk.aif.ru
Страусиха снесла гигантское яйцо под Новосибирском
Самка страуса снесла рекордное по весу яйцо на ферме под Новосибирском. Оно достигло 1,8 кг.

Как рассказала владелица хозяйства Анастасия сайту «АиФ-Новосибирск», таким гигантским экземпляром их птицы никогда не радовали. В среднем вес страусиных яиц достигает 1,5 кг.

По словам женщины, на воле, в природной среде, страусы могут снести 3-килограммовые яйца. В Сибири такие случаи редки из-за климата.

На ферме некоторые яйца страусов используют в готовке. Но есть и те, которые птицы высиживают до вылупленные детенышей. Чтобы их численность росла.

Также Анастасия добавила, что страусиные яйца в регионе продаются за 3000 рублей.

#Птица#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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