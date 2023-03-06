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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

В Новосибирскую область придет экстремальный мороз до -22 в праздники

6 марта 2023, 10:12
Фото: 1MI
Крепкий мороз ударит по Новосибирску и области в праздники
Крепкий мороз ударит по Новосибирску и области в ближайшие дни. Такой неутешительный прогноз сделали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Во вторник, 7 марта, новосибирцев еще порадует оттепель до +1 градуса. Но омрачит теплую погоду штормовой ветер с порывами до 16 м/с и снегопад.

Больше всего не повезет жителям отдаленных районов региона. В этот день их ожидает мороз до -5…-10.

В Международный женский день, 8 марта, ночью придет резкое похолодание до -4°C в Новосибирск. По области ожидаются морозы до -8…-10 по Цельсию. Возможны дожди со снегом и ветер до 18 м/с.

После праздника, 9 марта, синоптики обещают -9°C днем. Вечером и ночью в районах похолодает до -22 градусов. Целый день будет кружить снег над регионом.

#Алина Шефер#Погода на неделю#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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